銀行顧客解説ジェネレーターで成長を促進

複雑な金融概念を簡素化し、魅力的なAIアバターを使用したパーソナライズされた解説動画で顧客体験を向上させましょう。

既存の銀行顧客向けに、新しいオンラインセキュリティ機能の利点を説明する30秒の解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルは清潔感があり安心感を与えるもので、プロフェッショナルなナレーションを加え、顧客にポジティブな体験を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、明確なメッセージを迅速に生成してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい口座保有者を対象に、デジタルバンキングの最初のステップを案内する45秒のパーソナライズされたオンボーディングチュートリアルを開発してください。ビデオは現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用してエンゲージメントを高めます。HeyGenのAIアバターを活用して、これらの重要な初期のやり取りに一貫性のある親しみやすいプレゼンターを作成してください。
サンプルプロンプト2
中小企業の顧客向けに、設備資金調達のような複雑な金融概念を簡素化する60秒の銀行ガイダンスビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威がありながら親しみやすく、画面上のグラフィックとリアルなナレーションを明確にします。HeyGenのナレーション生成機能により、信頼を築く高品質なナレーションを確保します。
サンプルプロンプト3
新しい貯蓄商品を紹介するマーケティングキャンペーン用に、潜在的な新規顧客をターゲットにした30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで目を引くもので、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して迅速に洗練された外観を実現します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、注目を集める魅力的なコンテンツを迅速に展開してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

銀行顧客解説ジェネレーターの仕組み

銀行顧客に明確でパーソナライズされた解説動画を提供し、複雑な金融概念を簡素化し、デジタルバンキング体験を向上させましょう。

Step 1
スクリプトを作成
製品に正確な言葉を使用して銀行の説明を作成します。当プラットフォームは、テキストを魅力的な動画コンテンツに変換し、複雑な金融概念を顧客が理解しやすくします。
Step 2
AIアバターを選択
多様なライブラリから適切なAIアバターを選び、銀行ガイダンスビデオのプレゼンターにし、親しみやすくプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ロゴや色を含む銀行のブランディングを適用し、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。すべての解説動画が貴行のアイデンティティを反映し、顧客の信頼を強化します。
Step 4
エクスポートと共有
完成した解説動画を希望のアスペクト比で生成します。これらのパーソナライズされたAI動画をデジタルバンキングプラットフォーム全体で簡単にエクスポートし、共有して、顧客体験と理解を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

デジタルバンキング教育を拡大

パーソナライズされた銀行ガイダンス動画やチュートリアルの膨大なライブラリを迅速に制作し、より多くの顧客に合わせた金融インサイトを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして銀行顧客の体験を向上させることができますか？

HeyGenは、オンボーディングチュートリアルからデジタルバンキングの説明まで、魅力的でパーソナライズされたAI動画を作成することで、顧客体験を向上させます。リアルなナレーションとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な金融概念を簡単に理解できるコンテンツに変換し、より強固な顧客関係を築きます。

金融機関はHeyGenを使用してどのような解説動画を制作できますか？

金融機関はHeyGenを活用して、製品紹介、オンラインバンキングの使い方ガイド、投資戦略に関する教育コンテンツなど、幅広い解説動画を制作できます。AI動画生成機能により、これらの重要なコミュニケーションツールを効率的に作成できます。

HeyGenは銀行ガイダンスのためのパーソナライズされたAI動画を生成できますか？

はい、HeyGenはパーソナライズされたAI動画の作成を専門としており、銀行ガイダンスや製品のパーソナライズを大規模に提供するのに最適です。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、すべての顧客接点で一貫性のあるプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。

HeyGenは複雑な金融概念を顧客に説明するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、複雑な金融概念を明確で理解しやすい動画要約や解説動画に変換するのに理想的なAI動画ジェネレーターです。スクリプト作成支援やカスタマイズ可能なテンプレートを含む直感的なプラットフォームにより、銀行の専門家が中小企業の顧客やその他の顧客に複雑な情報を効果的に伝えることができます。