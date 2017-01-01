銀行顧客解説ジェネレーターで成長を促進
複雑な金融概念を簡素化し、魅力的なAIアバターを使用したパーソナライズされた解説動画で顧客体験を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい口座保有者を対象に、デジタルバンキングの最初のステップを案内する45秒のパーソナライズされたオンボーディングチュートリアルを開発してください。ビデオは現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用してエンゲージメントを高めます。HeyGenのAIアバターを活用して、これらの重要な初期のやり取りに一貫性のある親しみやすいプレゼンターを作成してください。
中小企業の顧客向けに、設備資金調達のような複雑な金融概念を簡素化する60秒の銀行ガイダンスビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威がありながら親しみやすく、画面上のグラフィックとリアルなナレーションを明確にします。HeyGenのナレーション生成機能により、信頼を築く高品質なナレーションを確保します。
新しい貯蓄商品を紹介するマーケティングキャンペーン用に、潜在的な新規顧客をターゲットにした30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで目を引くもので、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して迅速に洗練された外観を実現します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、注目を集める魅力的なコンテンツを迅速に展開してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして銀行顧客の体験を向上させることができますか？
HeyGenは、オンボーディングチュートリアルからデジタルバンキングの説明まで、魅力的でパーソナライズされたAI動画を作成することで、顧客体験を向上させます。リアルなナレーションとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な金融概念を簡単に理解できるコンテンツに変換し、より強固な顧客関係を築きます。
金融機関はHeyGenを使用してどのような解説動画を制作できますか？
金融機関はHeyGenを活用して、製品紹介、オンラインバンキングの使い方ガイド、投資戦略に関する教育コンテンツなど、幅広い解説動画を制作できます。AI動画生成機能により、これらの重要なコミュニケーションツールを効率的に作成できます。
HeyGenは銀行ガイダンスのためのパーソナライズされたAI動画を生成できますか？
はい、HeyGenはパーソナライズされたAI動画の作成を専門としており、銀行ガイダンスや製品のパーソナライズを大規模に提供するのに最適です。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、すべての顧客接点で一貫性のあるプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。
HeyGenは複雑な金融概念を顧客に説明するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、複雑な金融概念を明確で理解しやすい動画要約や解説動画に変換するのに理想的なAI動画ジェネレーターです。スクリプト作成支援やカスタマイズ可能なテンプレートを含む直感的なプラットフォームにより、銀行の専門家が中小企業の顧客やその他の顧客に複雑な情報を効果的に伝えることができます。