銀行報告書ビデオメーカー: データをAIで魅力的なビデオに変換
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、説得力のある金融報告書や銀行ビデオを生成し、複雑な制作にかかる時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい銀行従業員を対象にした2分間のコンプライアンスビデオを開発し、重要な規制ガイドラインを説明します。ビデオは親しみやすく、明確なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、すべての重要な情報が効果的に伝えられるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、トレーニング資料を迅速に魅力的なビデオ形式に変換し、内部トレーニングビデオを促進します。
新しい銀行商品に興味を持つ若年成人顧客をターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの45秒のダイナミックなマーケティングビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でエネルギッシュ、視覚的に魅力的であるべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ブランドに合ったビデオを迅速に組み立て、最新の銀行ビデオを効果的にプロモーションします。
外部投資家と株主向けに、年次財務報告書の主要な成果を強調した1分間のプロフェッショナルな企業および投資家向けビデオをデザインします。真剣で信頼性のあるビジュアル美学を維持し、洗練された明確なAIナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を活用して、財務報告書をビデオに変換する際に一貫した高品質のナレーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターとナレーションをビデオに作成しますか？
HeyGenは高度な生成AIモデルを活用して、非常にリアルなAIアバターと自然な音声のAIナレーションをテキストから合成します。このAIビデオ作成ツールは、多様なデジタルプレゼンターを特徴とし、魅力的な音声パフォーマンスを提供し、効率的に制作プロセスを簡素化します。
HeyGenでスクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはテキストスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換するのを非常に簡単にします。直感的なビデオエディターと豊富なテンプレートを利用して、スクリプトを入力するだけで高品質のコンテンツを迅速に生成できます。HeyGenが視覚的および聴覚的要素を処理します。
HeyGenでビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオが一貫してブランドに合うようにします。会社のロゴを簡単に統合し、カラースキームをカスタマイズし、さまざまなテンプレートから選択して、生成されたすべてのコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenはビデオ配信のためにどのようなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズオプションを提供し、ソーシャルメディアビデオやマーケティングキャンペーンを含むさまざまなプラットフォームにビデオを適応させることができます。完成したコンテンツを複数の形式と解像度でエクスポートし、ターゲットチャネル全体で最適な配信を確保します。