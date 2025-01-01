銀行コンプライアンス研修ビデオジェネレーターで研修を変革
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
銀行の人事および研修マネージャーを対象とした60秒のマーケティングビデオを想像してみてください。HeyGenが主要な銀行コンプライアンス研修ビデオジェネレーターとしてどのように役立つかを紹介し、そのスケーラブルでコスト効果の高い性質を強調します。ビデオは現代的でソリューション志向のビジュアル美学を採用し、アップビートで説得力のある音声トラックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを組み合わせて、包括的な内部研修資料の作成におけるプラットフォームの効率性を示します。
金融機関の新入社員向けに、顧客とのやり取りに関する基本的な規制要件を迅速にカバーする30秒のビデオを開発し、理解しやすい魅力的なビデオを目指します。関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを取り入れ、ポイントを説明するダイナミックで視覚的に刺激的なスタイルを採用し、親しみやすく情報豊かなナレーションを行います。複雑な金融サービス規制の理解を深めるために、重要な情報は字幕/キャプションを通じてアクセス可能にしてください。
銀行支店スタッフ向けに、疑わしい取引を処理するための新しい手順を示す50秒のビデオを簡潔に作成し、AIビデオジェネレーターの力を活用して自動化を図ります。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で実用的なものであり、ステップバイステップのガイドに似ています。明確で簡潔な声で視聴者をプロセスに導きます。HeyGenのAIアバターを使用してステップをナレーションし、アスペクト比の変更やエクスポートを通じて異なるプラットフォームに簡単に適応できるようにし、内部研修をアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして銀行コンプライアンス研修ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、金融サービスの重要なコンプライアンス研修ビデオの制作を簡素化し、加速させるよう設計されています。規制要件を満たす魅力的なビデオを作成するためのスケーラブルでコスト効果の高いソリューションを提供します。
HeyGenのAIアバターはコンプライアンス研修における従業員の関与を高めることができますか？
はい、HeyGenのリアルなAIアバターは視聴者を引きつけ、コンプライアンス研修ビデオをより魅力的で記憶に残るものにします。これにより、重要な内部研修資料の理解と保持が促進されます。
HeyGenを使用してスクリプトからコンプライアンス研修ビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成をシームレスに行い、ユーザーが研修コンテンツを入力し、自動的にプロフェッショナルなビデオを生成できるようにします。プラットフォームは高度な音声生成とプロンプトネイティブなビデオ作成を特徴としており、効率的な制作を可能にします。
HeyGenはコンプライアンス研修ビデオ内でのブランディングコントロールを許可しますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、コンプライアンス研修ビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。また、一貫性のあるプロフェッショナルな出力のためにさまざまなテンプレートを利用できます。