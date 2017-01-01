HeyGenを使用して、ストリーミングプラットフォームの音楽愛好家をターゲットにした、インディペンデントバンド向けの魅力的な45秒のミュージックビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュであり、バンドのパフォーマンス映像と抽象的で色が変化する背景を素早く切り替え、アップビートなロックアンセムに同期させます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、バンドの美学とエネルギーを引き立てる魅力的なビジュアルを取り入れましょう。

ビデオを生成