バレエビデオメーカー：簡単に素晴らしいダンスビデオを作成

AIダンスビデオジェネレーターで写真をアニメーション化して踊らせ、多様なテンプレートとシーンを使用して高品質の出力を生成します。

若いバレエ愛好家とその親を対象に、練習から公演までの若手ダンサーの旅を描く魅力的な45秒の物語を想像してください。ビデオは夢のようで幻想的なビジュアルスタイルを採用し、柔らかなクラシック音楽を使って、写真をアニメーション化して踊らせることで、夢を現実に感じさせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魔法のような背景シーンを強化し、バレエビデオメーカーを目指す人にとって理想的なツールとして位置付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込みのあるダンス生徒とその親を対象に、スタジオのバレエプログラムの多様性と優雅さを強調する60秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで高揚感のあるもので、インスピレーションを与えるオーケストラのスコアに合わせたシームレスなトランジションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、AIダンスビデオジェネレーターが多様なダンスフォームを簡単に紹介する方法を示す魅力的なストーリーを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
初心者のバレエ生徒とインストラクター向けに、クラシックなバレエの動きを分解する30秒の簡潔な指導物語を開発してください。ビジュアルスタイルは明確で正確であり、穏やかな背景音楽が技術を際立たせます。HeyGenのボイスオーバー生成を統合して、明確な指示を提供し、バレエ技術に特化した教育的な明瞭さでAIダンスビデオを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザーとダンスインフルエンサーを対象に、バレエの現代的な解釈やユニークなフュージョンダンスを紹介する40秒の想像力豊かな物語を作成してください。ビデオは活気に満ちた現代的なビジュアル美学を持ち、エネルギッシュで現代的なフュージョンサウンドトラックと組み合わせ、カスタマイズ可能なスタイルを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでオンラインで簡単に共有できるようにクリエイティブなビジョンを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バレエビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、写真やクリップから簡単に素晴らしいバレエダンスビデオを作成し、高品質の出力と簡単な共有を実現します。

1
Step 1
メディアを選択
多様なメディアライブラリから選ぶか、自分のバレエテーマの画像やビデオをアップロードします。この最初のステップは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して「バレエビデオメーカー」プロジェクトの舞台を整えます。
2
Step 2
AIダンスモーションを適用
HeyGenの強力なAIを活用して、アップロードしたメディアにリアルなバレエダンスの動きをシームレスに適用し、革新的なモーショントランスファー技術を使用して静的コンテンツを魅力的な「AIダンスビデオ」に変えます。
3
Step 3
カスタマイズと強化
HeyGenの強力な編集ツールでビデオを洗練させます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用してナレーションや指示を追加し、「カスタマイズ可能なスタイル」がビジョンに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートとオンライン共有
最終的なバレエビデオを高解像度で制作します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、作成物を簡単に準備し、オーディエンスと「オンラインで共有」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バレエのトレーニングと学習を強化

インタラクティブなAIダンストレーニングビデオを開発し、生徒のエンゲージメントと保持を向上させ、バレエの指導をよりダイナミックにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIダンスビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なモーショントランスファー技術を利用して、簡単に素晴らしいAIダンスビデオを作成する力を提供します。高品質の出力でクリエイティブなビジョンを実現し、プロフェッショナルなダンスコンテンツを手軽に作成できます。

HeyGenでバレエやK-Popダンスビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはバレエやK-Popダンスのような専門的なスタイルを含む多様なダンスコンテンツの作成をサポートしています。プラットフォームはさまざまなダンステンプレートとカスタマイズ可能なスタイルを提供し、ユニークで魅力的なパフォーマンスを振り付けるのに役立ちます。

HeyGenは写真をアニメーション化して踊らせることができますか？

もちろんです。HeyGenは、静止画像をダイナミックなパフォーマンスに変えることで、写真を簡単にアニメーション化して踊らせることができます。直感的なオンラインエディターは、魅力的な動きで写真を生き生きとさせるためのユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。

AIダンスビデオをエクスポートする際、どのような出力品質を期待できますか？

HeyGenは、AIダンスビデオを高品質の出力でエクスポートし、どのプラットフォームでも準備が整った状態にします。完成したプロジェクトを簡単にエクスポートしてオンラインで共有し、クリエイティブな作品を鮮明なビジュアルで披露できます。