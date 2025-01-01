バランスの取れた健康ビデオメーカー: 魅力的な健康コンテンツを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ユニークなブランドを表現する健康とウェルネスのビデオを数分でデザイン。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い視聴者やメンタルヘルスの支持者を対象にした45秒の「マインドフルモーメント」ビデオを開発し、簡単な呼吸法を示してください。このメンタルヘルスコンテンツは、穏やかなアニメーション環境でフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、落ち着いた背景音楽と心地よい声のナレーションを伴います。HeyGenのAIアバターを活用してガイドをパーソナライズし、視聴者を鼓舞し元気づけます。
サンプルプロンプト2
企業の従業員や教育者を対象にした「デジタルデトックスの利点」に関する60秒の説明ビデオを制作し、健康教育ビデオを探している人々に向けて発信します。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで情報に富んだもので、クリーンなモーショングラフィックスとデータビジュアライゼーションを使用し、明確で権威ある声のナレーションを補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、このビジュアルストーリーテリング作品の作成を効率化します。
サンプルプロンプト3
ウェルネスブランド向けに「日々の活力のためのトップ3習慣」を紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、スクロールを止めるコンテンツを作り出します。ビデオはダイナミックでテンポの速い編集を行い、鮮やかなストック映像、インスピレーションを与えるインストゥルメンタルトラック、そして簡単に理解できるオンスクリーンテキストを含めます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから高品質のビジュアルをシームレスに組み込み、その魅力を高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バランスの取れた健康ビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、メンタルヘルスとウェルネスのための魅力的で高品質なビデオを作成し、コンテンツ制作を簡素化し、視聴者をインスパイアします。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。AIビデオメーカーが「スクリプトからのテキストビデオ」技術を使用して、テキストをビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルな「AIアバター」から選択し、健康メッセージの顔としてプロフェッショナルで親しみやすいプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルな声のナレーションを追加
「音声生成」機能を利用して、スクリプトから自然な音声を追加し、バランスの取れた健康ビデオを魅力的で明確なものにします。
4
Step 4
エクスポートとブランディング
ロゴや色を含むカスタム「ブランディングコントロール」を適用し、高品質のビデオをエクスポートして、すべてのプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルネスソーシャルコンテンツを生成

ソーシャルメディア向けの魅力的な短いビデオを迅速に制作し、ウェルネスのヒント、エクササイズ、インスピレーションを与えるメッセージを共有します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なバランスの取れた健康ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、健康とウェルネスのトピックに特化したカスタマイズ可能なテンプレートを備えた強力なAIビデオメーカーを提供します。AIアバターや多様なメディアライブラリを活用して、インスピレーションを与える情報豊かなコンテンツを簡単に制作し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。

HeyGenはセンシティブなメンタルヘルスビデオコンテンツの制作を支援できますか？

はい、HeyGenのAIアバターは、センシティブなメンタルヘルスのトピックを伝えるためのプロフェッショナルで一貫した存在感を提供します。プラットフォームを使用してスクリプトからテキストビデオを生成し、視聴者に対して正確で適切なトーンを確保します。

HeyGenの健康ビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴや色を使用してテンプレートをカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保するための広範なブランディングコントロールを提供します。また、音声生成や自動キャプション機能を活用して、健康教育ビデオを完全にパーソナライズすることができます。

HeyGenはウェルネスブランドのためのソーシャルメディアコンテンツの作成をどのように支援しますか？

HeyGenのAIビデオエディターは、ソーシャルメディア向けのスクロールを止めるコンテンツの作成を簡素化します。アスペクト比のリサイズやエクスポートなどの機能を使用して、さまざまなプラットフォームに迅速にビデオを適応させ、効果的に視聴者を引き付けます。