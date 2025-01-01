バランスの取れた視点ビデオメーカー：魅力的なストーリーを作成
リアルなAIアバターを使用して魅力的なビデオを簡単に制作し、アイデアをダイナミックなストーリーに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター向けに90秒のダイナミックなチュートリアルを開発し、HeyGen内での高度なマルチカメラ編集技術を紹介します。特にユーザー定義のカメラ軌道の力を強調します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルで、クイックカットとアップビートな現代音楽を備え、クリエイターがスクリプトからのテキストを使用して最終出力を生成する前に、視覚的な物語を効率的にスクリプト化する方法を説明します。
マーケティングチームや中小企業のオーナーを対象にした2分間のリーダーシップピースを想像し、多様なビデオ資産間で視覚的一貫性を維持する課題に取り組みます。このプロフェッショナルで洗練されたビデオは、HeyGenのAI視点マッチングを活用して要素をシームレスに統合し、ダイナミックなトランジション合成がブランドストーリーテリングをどのように向上させるかを示します。プレゼンテーションでは、リアルなAIアバターを使用して自信に満ちた魅力的な声で重要なメッセージを伝えます。
ポストプロダクションスペシャリストやクリエイティブエージェンシー向けに45秒の魅力的なショーケースを作成し、アーカイブ映像に対する4Kアップスケールの変革的な影響を示します。この高精細でシネマティックなビデオは、インパクトのあるサウンドデザインを備え、HeyGen内のAI駆動のビデオ制作が古いコンテンツに新たな命を吹き込む方法を例示し、多様なテンプレートとシーンを使用して、広範な手動介入なしで驚くべきプロフェッショナルグレードの結果を達成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのためにAIビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオエディターとして機能し、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。AI駆動のビデオ制作により、テキストをリアルなAIアバターとダイナミックなビジュアル要素を備えた魅力的なビデオに変換します。
HeyGenのテキストからビデオへの作成を支える技術は何ですか？
HeyGenは高度なAIアルゴリズムを利用して、シームレスなテキストからビデオへの変換を実現し、ユーザーがシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなコンテンツを生成できるようにします。これには、創造的なストーリーテリングを強化するためのリアルなAIアバターの統合が含まれます。
HeyGenは中小企業のオーナーのビデオ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なビデオメーカーであり、中小企業のオーナーが高品質のビデオを簡単に制作できるように設計されています。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えており、すべてのビデオ作成活動で一貫した視覚的アイデンティティを維持できます。
HeyGenは高品質のビデオエクスポートとフォーマットカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なビデオ編集オプションを提供し、ユーザーがさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオをエクスポートできるようにします。これにより、コンテンツが常にプロフェッショナルに見え、どの画面や視聴者にも最適化されます。