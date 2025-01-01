地域のパン屋のための30秒のプロモーションビデオを制作し、コミュニティ内の新しい潜在顧客をターゲットにします。ビデオには、焼きたてのパンの温かく招待的なビジュアルと、毎日の新鮮さとユニークな風味を強調する親しみやすいナレーションを含めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、マーケティングメッセージを魅力的な対話に簡単に翻訳します。

