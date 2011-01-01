ビデオの背景を効率的に除去する技術的なニュアンスに興味はありますか？この1分間の説明ビデオは、開発者や技術製品マネージャー向けで、クリーンで教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確でプロフェッショナルなナレーションで、HeyGenの強力な機能を使用して完璧な背景除去を実現するための正確なステップを示す必要があります。技術用語や機能を強調するために字幕を使用することを忘れないでください。

ビデオを生成する