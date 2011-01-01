背景を簡単に除去できるビデオクリエーターあなたのコンテンツ用
AIを搭載したビデオ背景除去機能でプロフェッショナルなビデオを作成し、スクリプトから簡単にインパクトを加えるためにテキストからビデオへの機能を使用してください。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIビデオバックグラウンドリムーバーを使用してプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化し、コンテンツクリエーターが簡単に透明な背景を持つ説得力のあるビデオを制作できるようにし、視覚的インパクトを向上させます。
高性能な広告を作成する.
Produce visually striking video advertisements quickly, allowing products or messages to stand out against any custom background.
ソーシャルメディア用の魅力的なコンテンツを作成する.
Craft captivating social media videos and clips with professional transparent backgrounds, boosting viewer engagement and sharing.
よくある質問
HeyGenは動画の背景をどのように簡単に除去しますか？
HeyGenはAIを活用した先進的なビデオ背景除去技術を使用して、ビデオから背景を自動的に除去し、簡単に透明なビデオ背景を得ることができます。オンラインのビデオエディターはプロセスを簡素化し、すべてのユーザーがプロフェッショナルな編集をアクセスしやすくします。
HeyGenを使用してビデオから任意の背景を削除できますか？
はい、HeyGenの強力なビデオエディターは、緑のスクリーンのような単色やもっと複雑なシーンなど、あなたの録画から様々な背景を取り除くことができます。その後、仮想の背景に置き換えることも、多用途に使用するために透明に保つこともできます。
HeyGenを理想的な背景除去ビデオクリエーターにするのは何ですか？
HeyGenは、直感的なプラットフォームをコンテンツクリエーターに提供することで、背景を消去するビデオクリエーターとして際立っています。簡単にビデオをアップロードし、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに、私たちの強力な機能を使用して制作物を向上させることができます。
HeyGenは透明な背景のビデオを作成するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、透明な背景のビデオを簡単に作成するために設計されています。私たちのオンラインビデオエディターはAIを駆使してあなたのアップロードを処理し、通常はMP4形式で、あなたの主題をきれいに分離し、プロフェッショナルな結果を提供します。