新学期動画メーカー：魅力的なコンテンツを素早く作成

学校コミュニティやソーシャルメディア向けに、魅力的な新学期動画を簡単に作成。テンプレートとシーンを活用して、最大限のエンゲージメントを実現します。

学生と保護者のための30秒の「新学期動画」を作成し、「学校コミュニティ」への復帰を明るく歓迎するビジュアルと元気で楽しいサウンドトラックで祝う。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を使って、重要なメッセージを伝えましょう。

サンプルプロンプト1
見込みのある学生とその家族のために設計された45秒の「学校マーケティング動画」を想像してみてください。学校のユニークな提供内容を洗練されたプロフェッショナルなイメージと魅力的なナレーションで紹介し、HeyGenのAIアバターが「プロモーション動画」の重要なメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
教師と学生のための60秒の「学校動画」を制作し、明確で簡潔な画面上のテキストとアップビートなインストゥルメンタルの背景音楽で「教育における動画」のヒントを提供し、HeyGenの自動字幕機能を通じてアクセスしやすさと理解を確保します。
サンプルプロンプト3
中高生を対象にしたトレンディな30秒の「新学期動画メーカー」スタイルのクリップを想像してみてください。楽しい「学校用品購入動画メーカー」の雰囲気を、クイックカット、鮮やかなグラフィック、人気のある背景音楽で演出し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的なトランジションを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

新学期動画メーカーの使い方

学校コミュニティとつながり、重要なアップデートを簡単かつプロフェッショナルに共有するために、数分で魅力的な新学期動画を作成します。

1
Step 1
学校動画テンプレートを選択
HeyGenの多様なプロフェッショナルデザインのテンプレートコレクションから選択し、新学期の発表、イベント、または学校マーケティング動画に最適なスタートポイントを提供します。
2
Step 2
動画コンテンツをカスタマイズ
特定のテキスト、発表、メッセージを入力します。スクリプトからのテキスト動画生成機能を利用して、言葉を魅力的なビジュアルストーリーに素早く変換し、学校コミュニティを反映した動画を作成します。
3
Step 3
音楽とブランディングで強化
広範な音楽ライブラリから完璧なバックグラウンドトラックを追加して、適切なトーンを設定します。また、学校のロゴやブランドカラーを適用して、すべての動画作成に一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートしてソーシャルメディアで共有
新学期動画が完成したら、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比で簡単にエクスポートできます。新しいプロモーション動画をソーシャルメディアチャンネルに直接共有し、保護者、学生、広範な学校コミュニティにリーチします。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツとトレーニングを強化

ダイナミックなビデオレッスンや指導コンテンツを作成することで、学生の学習とスタッフのトレーニングのエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして学校の動画制作を強化できますか？

HeyGenは、教育者やスタッフが高度なAI機能を使用して魅力的な学校動画を生成することを可能にします。AI動画ジェネレーターはクリエイティブなプロセスを効率化し、高品質なプロモーション動画や学校コミュニティ向けのダイナミックなコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは新学期動画のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは「新学期」キャンペーンやさまざまな学校マーケティング動画に最適な、プロフェッショナルにデザインされた学校動画テンプレートを多様に提供しています。特定のニーズに合わせて、パーソナライズされたコンテンツ、ブランディング、メッセージを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenでどのような学校動画を作成できますか？

HeyGenを使用すると、学校コミュニティ向けのアップデート、ソーシャルメディア向けのプロモーションコンテンツ、情報提供のためのビデオニュースレターなど、さまざまな魅力的な学校動画を作成できます。保護者や学生と重要な瞬間やメッセージを簡単に共有できます。

HeyGen内で学校動画をカスタマイズおよび編集できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的な動画エディターを使用すると、ナレーションの追加、包括的な音楽ライブラリからの音楽の統合、自動字幕生成など、広範なカスタマイズが可能です。これにより、学校動画が洗練され、アクセスしやすいコンテンツとして際立ちます。