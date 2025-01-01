強力な新学期向け広告動画テンプレート

強力なブランディングコントロールを使用して、オファーを促進し、学校コミュニティとつながるために、新学期向け動画テンプレートを簡単にカスタマイズできます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスやオンライン小売業者をターゲットにした新学期プロモーションを促進する15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く明るく、モダンなグラフィックスとトレンディなオーディオを伴います。HeyGenの「AIアバター」を活用して主要なオファーを提示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して異なるソーシャルプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト2
教師やオンラインコースクリエイター向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアル美学と落ち着いた励ましのナレーションに焦点を当てた45秒の教育コンテンツ動画をデザインします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画変換」を利用してレッスンプランを魅力的なビジュアルに変え、「字幕/キャプション」が自動生成されるようにしてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに精通した学校や教育機関に適した、モダンな「3D新学期」テーマの革新的な60秒動画を開発します。ビジュアルスタイルは未来的で、ダイナミックな3D要素を特徴とし、エネルギッシュなエレクトロニックミュージックと組み合わせます。この動画は、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してユニークなアセットを見つけ、「テンプレートとシーン」で迅速にカスタマイズします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新学期向け広告動画テンプレートの仕組み

注目を集め、オファーを効果的に促進するためにデザインされた直感的なテンプレートで、新学期向け広告動画を簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロモーションや発表に合わせた多様な「新学期向け広告動画テンプレート」から選びます。豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリは、あらゆるキャンペーンの完璧な出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
選んだテンプレートにブランドのユニークなメディアを簡単に追加してパーソナライズします。「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、ロゴ、画像、既存のビデオクリップなどの「メディアをアップロード」し、ビデオが特定のメッセージを反映するようにします。
3
Step 3
AIで強化する
「AI駆動の動画ツール」でプロジェクトを高め、メッセージを洗練させます。「ボイスオーバー生成」機能を使用して、インパクトのあるナレーションを追加し、新学期プロモーションがオーディエンスに響くようにします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
魅力的なプロジェクトを完成させ、配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、「ソーシャルメディア動画」をさまざまなプラットフォームに最適化し、新学期のオファーが幅広いオーディエンスに届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの拡充

影響力のある教育コンテンツやバーチャル学習教材を開発し、新学期準備のためにより広いオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な新学期向け広告動画テンプレートを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた新学期向け広告動画テンプレートを幅広く提供しており、高品質な新学期動画を簡単に制作できます。直感的な動画メーカーには、コンテンツを迅速かつ効果的にカスタマイズするためのドラッグ＆ドロップ機能が備わっています。

HeyGenは新学期プロモーションのためのカスタムアニメーションを作成するAI駆動の動画ツールを提供していますか？

はい、HeyGenは高度なAI駆動の動画ツールを活用して、新学期プロモーションを強化し、ダイナミックなカスタムアニメーションとパーソナライズされたコンテンツを可能にします。メディアをアップロードしたり、ユニークなソーシャルメディア動画キャンペーンのためにAIアバターを使用することもできます。

HeyGenは新学期シーズンの教育コンテンツを制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト動画変換やボイスオーバー生成を特徴とし、明確なコミュニケーションを実現する魅力的な教育コンテンツを簡単に生成できます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、新学期動画が学校のアイデンティティに合致するようにすることができます。

HeyGenを使用して新学期動画プロジェクトを異なるプラットフォームに簡単に適応させることができますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、新学期動画コンテンツがどのソーシャルメディアプラットフォームにも最適化されるようにします。また、より広いアクセシビリティとエンゲージメントのために字幕を追加することもできます。