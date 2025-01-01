新学期広告動画メーカー：魅力的なプロモーションを作成
直感的なテキストから動画へのスクリプト機能を使用して、魅力的な新学期広告を作成し、エンゲージメントを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込みのある学生とその家族に向けて、45秒の「新学期入学ビデオ」を作成し、学校の活気ある雰囲気と学問的な優秀さを紹介します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使って信頼と熱意を築くフレンドリーなナレーションを添えます。
Instagram Reelsのようなプラットフォームで、ティーンエイジャーや若い大人向けの60秒のソーシャルメディアリールを作成します。人気の音楽とクイックカットを使用したエネルギッシュな学校用品の購入動画メーカーを特徴とし、音声なしでも最大限のリーチと理解を確保するために明確な字幕を利用します。
新学期の特別セールで消費者を引きつけたい企業は、直接的でインパクトのある15秒の「新学期割引プロモーション」を作成できます。キャッチーなビジュアルスタイルと大胆なグラフィックを採用し、AIアバターを使って特別オファーのメッセージを明確かつ魅力的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な新学期動画の作成を支援しますか？
HeyGenは「AI新学期動画ジェネレーター」として機能し、魅力的なコンテンツの作成を効率化します。豊富なビデオテンプレートとAI駆動のビデオツールを活用して、高品質な新学期プロモーション動画を効率的に制作できます。
新学期広告動画メーカーのニーズに対するカスタマイズオプションはありますか？
もちろんです。HeyGenは、動的なテキストアニメーションや素晴らしいオーバーレイを追加し、Instagram ReelsやTikTokなどのプラットフォームに特化したコンテンツをパーソナライズするための広範なカスタマイズ機能を提供しています。
HeyGenは新学期コンテンツのスクリプトとプロフェッショナルなボイスオーバーの生成を支援できますか？
はい、HeyGenは新学期動画のスクリプトを生成するための強力な機能を備えています。また、クリエイタースタイルのボイスオーバー生成を利用し、AIアバターを組み込んでメッセージを効果的に伝えることも可能です。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された新学期動画テンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはInstagram ReelsやTikTokなどのプラットフォーム向けに特別に設計された新学期動画テンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、最大限のリーチを確保するために完璧にフォーマットされ、魅力的です。