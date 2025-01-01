HeyGenを使用すると、赤ちゃん発表のためのパーソナライズされたビデオを簡単に作成できます。直感的なビデオテンプレートから始めて、独自の写真やビデオクリップを追加し、テキストをカスタマイズし、背景音楽を選択して、あなた独自のものにすることができます。これにより、赤ちゃん発表ビデオがあなたの家族の喜びを完璧に反映します。