出産報告ビデオメーカーで忘れられない瞬間を作りましょう
AIアバターを使用して簡単に素晴らしい出産告知ビデオを作成し、ソーシャルメディアで喜びを共有しましょう。
クリエイティブエンジン
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、AIによって生成されたビジュアルとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なベビー広告ビデオを簡単に作成する完璧な方法を提供しており、創造的かつ努力なしで喜ばしいニュースを共有するのに理想的です。
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを生成する.
Create stunning birth announcement videos in minutes, ready to share across all your social media platforms.
観客をインスピレーションとモチベーションのあるビデオで高める.
Craft heartwarming pregnancy announcement videos that inspire and connect with your audience on a personal level.
よくある質問
HeyGenがユニークな赤ちゃん発表ビデオを作成するのにどう役立つのですか？
HeyGenでは、ベビー向けの広告に特化したビデオテンプレートを多数提供しており、簡単にクリエイティブなリビールビデオを作成することができます。AIによって生成されたビジュアルやアニメーションテキストなどの機能を使用して、あなたのアナウンスメントを本当に特別なものにカスタマイズすることができます。
HeyGenが出産告知のビデオ広告に提供するカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenでは、出生のお知らせビデオがあなたの個人的なスタイルを反映するように、色やフォントのカスタマイズを含む幅広いカスタマイズオプションを提供しています。また、ライセンス付きの曲を追加したり、編集可能なテンプレートを使用してビデオを完璧にカスタマイズすることもできます。
HeyGenを使用して、妊娠発表のビデオをソーシャルメディアで共有できますか？
はい、HeyGenは妊娠発表のビデオをソーシャルメディアで共有することを容易にします。アスペクト比のサイズ変更やエクスポート機能などを使用して、ビデオは様々なプラットフォームに最適化され、スムーズな共有体験を保証します。
HeyGenのビデオテンプレートがクリエイティブなリビールビデオに最適な理由は何ですか？
HeyGenのビデオテンプレートは創造性を刺激するように設計されており、さまざまなシーンやブランドコントロールを提供しています。AIアバターやボイスオーバー生成を使用している場合でも、HeyGenは記憶に残る魅力的なビデオを作成するためのツールを提供します。