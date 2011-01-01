出産報告ビデオメーカーで忘れられない瞬間を作りましょう

AIアバターを使用して簡単に素晴らしい出産告知ビデオを作成し、ソーシャルメディアで喜びを共有しましょう。

妊娠を発表する喜びを、AIによって生成されたビジュアルとアニメーションテキストを組み合わせた45秒のビデオで捉えましょう。この感動的なリビールは、ソーシャルメディアでニュースを共有することに熱心な予期している親にとって完璧です。HeyGenのスクリプトからビデオへのテキスト機能を使用して、個人的なメッセージをライセンス付きの曲と見事に融合させ、忘れられない感動的な体験を保証します。ビジュアルスタイルは柔らかく夢見るようなもので、この新しい章の興奮を伝えるのに理想的です。

クリエイティブエンジン

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

赤ちゃんの広告ビデオクリエーターの仕組み

簡単に使える直感的なツールや機能を使用して、印象的でクリエイティブなリビール動画を作成しましょう。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択してください
赤ちゃんのお知らせ用に特別にデザインされたさまざまな編集可能なテンプレートから選択して始めましょう。これらのテンプレートは、ビデオのクリエイティブな基盤を提供し、スタートを容易にします。
2
Step 2
AIによって生成されたビジュアルを追加する
AIによって生成されたビジュアルであなたのビデオを向上させましょう。これらのビジュアルは選択したテンプレートに完璧に統合され、あなたのビデオにユニークなタッチを加えます。
3
Step 3
アニメーションテキストとライセンス付きの曲を適用
アニメーションテキストとライセンス付きの曲を使って、あなたのビデオをパーソナライズし、スタイリッシュにメッセージを伝えましょう。色やフォントをあなたの個人的な好みに合わせて調整し、あなたの広告を真にあなたらしいものにしてください。
4
Step 4
ソーシャルネットワークでエクスポートして共有する
ビデオが完成したら、希望の形式でエクスポートして、ソーシャルメディアで簡単に共有してください。モバイル編集機能により、移動中でも調整が可能で、広告をタイムリーかつ魅力的に保つことができます。

ユースケース

HeyGenでは、AIによって生成されたビジュアルとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なベビー広告ビデオを簡単に作成する完璧な方法を提供しており、創造的かつ努力なしで喜ばしいニュースを共有するのに理想的です。

AIを活用した魅力的なビデオで顧客の成功事例を紹介する

Utilize HeyGen's tools to highlight your unique baby announcement story, making it memorable and engaging for all viewers.

よくある質問

HeyGenがユニークな赤ちゃん発表ビデオを作成するのにどう役立つのですか？

HeyGenでは、ベビー向けの広告に特化したビデオテンプレートを多数提供しており、簡単にクリエイティブなリビールビデオを作成することができます。AIによって生成されたビジュアルやアニメーションテキストなどの機能を使用して、あなたのアナウンスメントを本当に特別なものにカスタマイズすることができます。

HeyGenが出産告知のビデオ広告に提供するカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenでは、出生のお知らせビデオがあなたの個人的なスタイルを反映するように、色やフォントのカスタマイズを含む幅広いカスタマイズオプションを提供しています。また、ライセンス付きの曲を追加したり、編集可能なテンプレートを使用してビデオを完璧にカスタマイズすることもできます。

HeyGenを使用して、妊娠発表のビデオをソーシャルメディアで共有できますか？

はい、HeyGenは妊娠発表のビデオをソーシャルメディアで共有することを容易にします。アスペクト比のサイズ変更やエクスポート機能などを使用して、ビデオは様々なプラットフォームに最適化され、スムーズな共有体験を保証します。

HeyGenのビデオテンプレートがクリエイティブなリビールビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenのビデオテンプレートは創造性を刺激するように設計されており、さまざまなシーンやブランドコントロールを提供しています。AIアバターやボイスオーバー生成を使用している場合でも、HeyGenは記憶に残る魅力的なビデオを作成するためのツールを提供します。