B2Cビデオメーカー: 魅力的なマーケティング動画を作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアや製品のための魅力的なB2Cプロモーション動画を迅速に制作し、ブランドの存在感を高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
信頼できるソリューションを求める潜在顧客を対象にした45秒の顧客の声動画を開発してください。温かみのある個人的なビジュアル、柔らかい背景音楽を使用し、スピーカーの言葉を正確な字幕で表示して、ソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを高めます。
忙しい個人が新しいB2Cサービスを迅速に理解するための60秒の説明動画をデザインしてください。明るいイラストグラフィック、親しみやすく情報豊富なナレーションを使用し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを行います。
既存および新規顧客がソーシャルメディアをスクロールしている際に、ブランドの存在感を高めるための15秒のプロモーション動画を制作してください。速いペースのビジュアルリズム、エキサイティングなポップミュージック、大胆なテキストオーバーレイ、高品質のボイスオーバー生成によるダイナミックなコールトゥアクションを含みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはB2C企業が魅力的なマーケティング動画を生成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、B2C企業が魅力的なプロモーション動画を迅速に作成するのを支援します。リアルなAIアバターを使用してテキストを動画に変換し、さまざまなテンプレートを活用して高品質なB2Cマーケティング動画コンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはすべてのB2Cマーケティング動画でブランドの一貫性を維持することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはブランドの一貫性を維持するよう設計されています。カスタムロゴ、ブランドカラー、さまざまなテンプレートとシーンを備えたドラッグ＆ドロップエディターを使用して、すべてのB2Cプロモーション動画がブランドアイデンティティに一致するようにします。
HeyGenで異なるプラットフォーム向けにどのような種類のB2C動画を作成できますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア動画、製品動画、説明動画、顧客の声など、多様なB2C動画の作成を可能にします。アスペクト比のリサイズや自動字幕などの機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、効果的に消費者とエンゲージできます。
HeyGenは迅速なコンテンツ制作に適したB2Cビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、B2C動画制作を効率化します。プロフェッショナルなボイスオーバーと高品質な動画を迅速に生成し、従来の動画制作にかかる時間とコストを大幅に削減します。