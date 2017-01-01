B2Cビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを迅速に作成

強力なテキストからビデオへの機能を使用して、数分でプロフェッショナルなB2Cビデオにスクリプトを変換します。

若いテクノロジーに精通した消費者向けに、活気ある30秒の製品発表ビデオを制作し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと親しみやすいナレーションで新しいB2Cオファーをソーシャルメディアで紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、魅力的なストーリーを迅速に生成します。

サンプルプロンプト1
潜在的なB2Cクライアントを対象にした45秒の感動的な証言ビデオを開発し、親しみやすいAIアバターが本物の成功ストーリーを紹介します。HeyGenのAIアバターを活用してストーリーを生き生きとさせ、実際の画像とソフトなモチベーショナルなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、説得力のあるマーケティングビデオに最適です。
サンプルプロンプト2
既存の顧客や新しいリード向けに、限定のB2Cオファーを強調した60秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、テンポの速い編集、大胆なテキストオーバーレイ、エキサイティングな音響効果を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、明確なコミュニケーションを確保し、全体的なコンテンツ作成を向上させます。
サンプルプロンプト3
忙しいモバイルユーザー向けに、B2C製品のクイック機能を示す15秒の簡潔な教育的ヒントビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマルなグラフィックスとクイックトランジションを伴い、親しみやすい声で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してシームレスなモバイルアプリ視聴に最適化されています。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

B2Cビデオジェネレーターの仕組み

テキストから最終制作まで、パーソナライズされたAIパワードコンテンツでオーディエンスを魅了するB2Cマーケティングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アイデアを魅力的なビデオに変換するために、スクリプトを書いたり入力したりして始めます。「テキストからビデオへ」機能がダイナミックなコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」とプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選び、B2Cメッセージのビジュアルスタイルとプレゼンターを確立し、プロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
自然な音声の「AIナレーション」でビデオを強化し、ロゴや色などのブランディング要素でカスタマイズして、ブランドのユニークなアイデンティティに完全に一致させます。
4
Step 4
配信用にエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、すべてのマーケティングチャネルでの即時配信に最適な寸法でビデオを準備し、制作を完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を強調

信頼と信頼性を構築するために、本物の顧客成功事例を共有する魅力的なAIパワードビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイターが魅力的なマーケティングビデオを制作するのを助けますか？

HeyGenはクリエイターが高パフォーマンスのマーケティングビデオを迅速に制作するのを支援します。AIアバターと豊富なテンプレートを活用して、ソーシャルメディアや他のプラットフォームでのオーディエンスエンゲージメントを向上させるプロフェッショナルなビデオを生成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのような種類のビデオを生成できますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、説明コンテンツやB2Cプロモーションビデオから魅力的なソーシャルメディアの更新まで、さまざまなプロフェッショナルビデオを作成できます。テキストやスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用してダイナミックなビデオ体験に変換できます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは強力なAI機能を提供し、テキスト、スクリプト、または単一のアイデアを数分でビデオに変換することを可能にします。AIスクリプト生成、AIナレーション、AI自動キャプションなどの機能を備え、高品質なコンテンツを制作するためのシームレスなワークフローを確保します。

HeyGenビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターを個人のブランディングや企業のアイデンティティに合わせてカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、プロフェッショナルなビデオが一貫性のある認識可能な外観を維持することを保証します。