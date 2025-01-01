B2Cプロモビデオメーカー: マーケティングキャンペーンを強化
豊富なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けの素晴らしいB2Cマーケティングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、売上を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最新のキャンペーンに効率的なコンテンツを必要とするマーケティングプロフェッショナルを対象にした、洗練されたプロフェッショナルな45秒のマーケティングビデオを制作してください。自信に満ちた説得力のあるナレーションを使用し、ダイナミックなプロモーションビデオコンテンツの影響を強調します。「AIアバター」のシームレスな統合を示し、複雑な制作なしで高品質なマーケティングキャンペーンを作成するHeyGenの役割を強調します。
新製品を発売する起業家向けに、明確さと親しみやすさに焦点を当てたクリーンでイラスト的な60秒の説明ビデオをデザインしてください。このビデオは、親しみやすく明瞭な音声で、複雑な製品機能を簡単なステップに分解します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、正確で魅力的な説明を提供し、技術的な詳細をB2C消費者向けのアクセスしやすいハウツービデオに効果的に変えます。
eコマース販売者向けに、ソーシャルプラットフォームで素早く注目を集めるように設計されたモダンで魅力的な30秒のマーケティングビデオを作成してください。ビデオは熱意に満ちたトーンとダイナミックなビジュアルを持つべきです。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、音声なしでもメッセージが響くようにし、製品ショーケースを効果的なマーケティングビデオに変える方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは魅力的なプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なプロモーションビデオメーカーとして、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供します。これにより、マーケティングキャンペーンやソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを迅速にデザインできます。
プロモーションビデオにユニークなプレゼンターを追加できますか？
もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターをプロモーションビデオに含めることを可能にし、スクリプトを生き生きとさせます。また、テキストから直接自然な音声のAIボイスオーバーを生成し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを保証します。
HeyGenが効果的なB2Cプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、インパクトのあるマーケティングビデオを作成するための重要なツールを提供する、優れたB2Cプロモビデオメーカーです。ブランドの一貫性を確保するための統合されたブランディングコントロールと、さまざまな視聴者にリーチするために重要な自動字幕を最大限に活用できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオエディターとして、説明ビデオやプロモーションビデオを含むコンテンツをさまざまなプラットフォーム向けに簡単に最適化できます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのソーシャルメディアチャンネルでも完璧に見えるように作成物を調整します。