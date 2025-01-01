B2Cプロモーションビデオジェネレーターで売上を向上
高品質なAIボイスオーバー生成を使用して、顧客に明確で魅力的なメッセージを届けるB2Cプロモーションビデオを制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスをターゲットにした45秒のインパクトのあるビデオをデザインし、ソーシャルメディアでの効果的なマーケティングキャンペーンを目指します。明るくエネルギッシュなビジュアルスタイル、クイックカット、多様なAIアバターが異なるユースケースを示します。HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポート、字幕/キャプションを統合し、プロモーションビデオメーカーがソーシャルメディアマーケティングキャンペーンをどのように向上させるかを示します。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに90秒のプロフェッショナルビデオを制作し、クライアント向けの高品質なビデオ広告を効率的に制作します。スリークなビジュアルスタイルを利用し、スプリットスクリーンを組み込んで異なるアスペクト比を示します。音声は権威ある情報豊かなボイスオーバーを特徴とし、重要な機能を強調する微妙な効果音を含みます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを紹介し、多様なビデオ広告の制作を効率化します。
コンテンツクリエイター向けに30秒の簡潔なビデオを作成し、複雑な編集なしで魅力的な説明ビデオを迅速に生成します。魅力的なインフォグラフィックスタイルのアニメーションビジュアルスタイルを特徴とし、アニメーションテキストとシンプルで明確なビジュアルを組み合わせます。直接的で簡潔なボイスオーバーと軽いアンビエントなバックグラウンドスコアを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプション機能を組み込み、プロモーションビデオジェネレーターが魅力的な説明ビデオをどのように提供するかを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターおよびプロモーションビデオジェネレーターとして機能し、高品質なプロモーションビデオコンテンツの制作を効率化します。ユーザーはテキスト-to-ビデオ機能を活用してビデオを生成し、リアルなAIアバターとカスタムAIボイスオーバーをシンプルなスクリプトから統合し、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはマーケティングビデオのカスタマイズにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは強力な編集機能を提供し、ユーザーが使いやすいドラッグ＆ドロップエディターでマーケティングビデオをカスタマイズできます。さまざまなテンプレートを利用し、自動字幕を追加し、包括的なストックフォトとビデオライブラリからメディアを組み込み、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、マーケティングキャンペーンに合わせたビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォームに最適化された高品質なビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは高品質なビデオ出力を保証し、プロフェッショナルな結果を得るために1080p HDビデオ解像度をサポートしています。プラットフォームにはアスペクト比のリサイズとエクスポートが含まれており、ソーシャルメディアのビデオ広告から説明ビデオまで、適切なチャンネルに合わせてコンテンツをリサイズし、高品質なMP4形式でビデオをダウンロードして多様な展開が可能です。
HeyGenで生成されたビデオでブランドアイデンティティを維持するにはどうすればよいですか？
HeyGenはユーザーに広範なブランディングコントロールを提供し、生成されたすべてのビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。ブランドロゴや特定のカラーパレットをテンプレートに簡単にアップロードして統合し、カスタムビデオが商品ビデオやマーケティングイニシアチブにおいて独自のブランドを反映するようにします。