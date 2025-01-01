高インパクトマーケティングのためのB2C製品動画ジェネレーター

ソーシャルメディアキャンペーンや広告のために製品動画を変革し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的なコンテンツを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーを対象にした30秒の魅力的な動画広告を制作し、ソーシャルメディアキャンペーンを強化するために、テンポの速い視覚的に魅力的なシーンとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して迅速にインパクトを与えましょう。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネス向けに製品の利点を顧客の声を通じて示す、温かく本格的な60秒の動画を開発し、多様なAIアバターと本物のナレーションを使用して信頼を築き、機能を明確に説明し、製品デモ動画に最適です。
サンプルプロンプト3
ブランドストラテジストがすべてのマーケティングニーズにわたって一貫したビジュアルブランディングを必要とするための、洗練された15秒のB2C製品動画を生成し、プロフェッショナルでブランドに沿ったグラフィックスと自信に満ちたナレーションを特徴とし、HeyGenの高度なナレーション生成を活用して洗練されたブランドボイスを維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

B2C製品動画ジェネレーターの仕組み

コンセプトから配信まで、プロフェッショナルな品質で観客を魅了し、あなたの提供を紹介するB2C製品動画を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
製品ショーケースに合わせたさまざまな事前デザインされた**テンプレートとシーン**から選択してプロジェクトを開始します。これにより、B2C製品動画のプロフェッショナルな基盤が提供されます。
2
Step 2
スクリプトを生成
製品の詳細とマーケティングメッセージを入力します。私たちのプラットフォームは**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**を活用して、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルと魅力的なAIナレーションに変換します。
3
Step 3
カスタマイズと強化
あなたのブランドのユニークなアイデンティティで動画を洗練させます。**ブランディングコントロール（ロゴ、色）**やその他のクリエイティブ要素を適用して、B2C製品動画があなたの美学に完全に一致するようにします。
4
Step 4
動画をエクスポート
作成を最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質の製品動画をダウンロードするために、私たちの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を利用して、顧客を引き付ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

顧客のフィードバックを本格的なAI駆動のビデオテスティモニアルに変換し、製品の信頼性と信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなB2C製品動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトをAIアバターと多様なテンプレートを用いて魅力的な製品動画に変換します。この効率的なテキスト-to-ビデオ生成プロセスにより、すべてのマーケティングニーズに対応する高品質な製品動画の作成が可能になります。

HeyGenはユニークな製品デモ動画やソーシャルメディアキャンペーンのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートとAIナレーション生成を提供し、製品デモ動画をカスタマイズして魅力的なソーシャルメディアキャンペーンを実現します。強力なブランディングコントロールであらゆる要素を調整し、ビデオ広告や顧客の声がブランドに完全に一致するようにします。

HeyGenは私のブランドのアイデンティティを製品説明動画やビデオ広告に組み込むことができますか？

はい、HeyGenはロゴの統合やカスタムカラーパレットを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、製品説明動画やビデオ広告がブランドの一貫性を維持するようにします。さらに、字幕やキャプションを簡単に追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはさまざまな種類のマーケティング製品動画の生成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツを生成できる多用途な製品動画メーカーであり、魅力的な製品デモ動画から製品説明動画まで、すべてのマーケティングニーズを効率的に満たすためにその高度なAIビデオジェネレーターを活用します。