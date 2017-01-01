B2Cマーケティングビデオジェネレーター: AIでブランドを強化
強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、ソーシャルメディアキャンペーン用の高インパクトなプロモーションビデオを即座に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一貫したブランディングを望むeコマース起業家を対象にした45秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを開発します。ビデオはクリーンで美しいビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたAIアバターがメッセージを伝え、ソフトで心地よいバックグラウンドミュージックを伴わせます。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を使用して、マーケティングビデオメーカーとして一貫したブランドボイスを簡単に維持する力を強調します。
デジタルマーケター向けに60秒の情報ビデオを制作し、AIビデオジェネレーターが複雑な製品説明を簡素化し、効果的なビデオマーケティングを実現する方法を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で魅力的にし、鮮明なビジュアルと画面上のテキストをフレンドリーなナレーションと完璧に同期させます。「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」と自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保するシームレスなプロセスを示します。
ソーシャルメディアマネージャーを対象にした15秒のテンポの速いソーシャルメディアビデオを作成し、迅速に注目を集める広告を作成する必要があります。ビデオはパンチがあり、トレンドに敏感で、エネルギッシュな音楽、急速なカット、モバイル視聴に最適化されています。「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに即座に適応するビデオ作成の簡単さを示し、即時のエンゲージメントを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオ作成プロセスを向上させますか？
HeyGenは、あなたのマーケティングビデオ制作を革新するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、テキストを瞬時にビデオに変換し、B2Cマーケティングキャンペーンのプロモーションビデオをより迅速かつ魅力的に作成できます。
HeyGenは一貫したブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴやブランドカラーを使用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランディングを維持できます。直感的な編集スイートにより、マーケティングビデオやビデオ広告クリエイティブが常にあなたのユニークなアイデンティティを反映するように、即座にブランドカスタマイズが可能です。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのプロモーションビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、高品質のプロモーションビデオを効率的に生成する力をコンテンツクリエーターに提供します。この効率的なビデオ作成プロセスは、さまざまなソーシャルメディアチャネルで魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に展開するのに最適です。
HeyGenはグローバルなビデオマーケティングキャンペーンのために複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenはボイスオーバー生成と字幕のために140以上の言語をサポートしており、広範な国際的なリーチを可能にします。この機能は、マーケティングコンテンツ、顧客成功ストーリー、トレーニングコンテンツを多様なグローバルオーディエンス向けにローカライズしようとする企業にとって不可欠です。