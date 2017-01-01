B2Cマーケティングビデオジェネレーター: AIでブランドを強化

強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、ソーシャルメディアキャンペーン用の高インパクトなプロモーションビデオを即座に作成します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、魅力的なB2Cマーケティングビデオを迅速に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで鮮やかにし、現代的でエネルギッシュな音楽と明確で熱意あるナレーションを伴わせます。プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、即座に注目を集め、売上を促進する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一貫したブランディングを望むeコマース起業家を対象にした45秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを開発します。ビデオはクリーンで美しいビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたAIアバターがメッセージを伝え、ソフトで心地よいバックグラウンドミュージックを伴わせます。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を使用して、マーケティングビデオメーカーとして一貫したブランドボイスを簡単に維持する力を強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケター向けに60秒の情報ビデオを制作し、AIビデオジェネレーターが複雑な製品説明を簡素化し、効果的なビデオマーケティングを実現する方法を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で魅力的にし、鮮明なビジュアルと画面上のテキストをフレンドリーなナレーションと完璧に同期させます。「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」と自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保するシームレスなプロセスを示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーを対象にした15秒のテンポの速いソーシャルメディアビデオを作成し、迅速に注目を集める広告を作成する必要があります。ビデオはパンチがあり、トレンドに敏感で、エネルギッシュな音楽、急速なカット、モバイル視聴に最適化されています。「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに即座に適応するビデオ作成の簡単さを示し、即時のエンゲージメントを促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

B2Cマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

AIの力で簡単かつ効率的に、B2Cオーディエンス向けにカスタマイズされた魅力的なマーケティングビデオをシームレスに作成し、アイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた豊富なテンプレートライブラリから選ぶか、空白のキャンバスから始めて、B2Cマーケティングビデオをキャンペーン目標に完璧に合わせます。
2
Step 2
コンテンツを生成する
スクリプトやテキストを入力して、先進的なテキストからビデオへの機能を活用し、B2Cメッセージを生き生きとしたビジュアルストーリーに瞬時に変換します。
3
Step 3
インパクトのためにカスタマイズ
直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、ブランドのロゴ、カラー、メディアを簡単に追加し、B2C顧客に響く一貫したブランディングを確保します。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
高品質のB2Cマーケティングビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアやその他のデジタルプラットフォームでシームレスに配信してターゲットオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客の声

.

顧客の成功ストーリーを強力で魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、潜在的なB2C顧客を説得します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオ作成プロセスを向上させますか？

HeyGenは、あなたのマーケティングビデオ制作を革新するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、テキストを瞬時にビデオに変換し、B2Cマーケティングキャンペーンのプロモーションビデオをより迅速かつ魅力的に作成できます。

HeyGenは一貫したブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴやブランドカラーを使用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランディングを維持できます。直感的な編集スイートにより、マーケティングビデオやビデオ広告クリエイティブが常にあなたのユニークなアイデンティティを反映するように、即座にブランドカスタマイズが可能です。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのプロモーションビデオを迅速に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、高品質のプロモーションビデオを効率的に生成する力をコンテンツクリエーターに提供します。この効率的なビデオ作成プロセスは、さまざまなソーシャルメディアチャネルで魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に展開するのに最適です。

HeyGenはグローバルなビデオマーケティングキャンペーンのために複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenはボイスオーバー生成と字幕のために140以上の言語をサポートしており、広範な国際的なリーチを可能にします。この機能は、マーケティングコンテンツ、顧客成功ストーリー、トレーニングコンテンツを多様なグローバルオーディエンス向けにローカライズしようとする企業にとって不可欠です。