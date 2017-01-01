小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、魅力的なB2Cマーケティングビデオを迅速に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで鮮やかにし、現代的でエネルギッシュな音楽と明確で熱意あるナレーションを伴わせます。プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、即座に注目を集め、売上を促進する方法を強調します。

