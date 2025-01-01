B2C広告動画メーカー：簡単に魅力的な広告を作成
プロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に生成し、B2Cオーディエンスを魅了し、コンバージョンを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のプロモーション動画を開発し、AIビデオツールの最先端の可能性を強調します。動画は洗練されたプロフェッショナルな美学を採用し、ダイナミックなトランジションと明確で自信に満ちた声で、HeyGenの多様な「AIアバター」を使用して消費者に直接記憶に残るブランドメッセージを届ける独自の魅力を強調します。
eコマースビジネスや製品マーケターを対象にした、60秒の説得力のあるプロモーション動画を作成し、新しいサービスを紹介します。情報提供と説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、スムーズな製品ショーケースとHeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」を利用した力強いAI生成の声で、従来の録音スタジオを必要とせずに高品質な音声体験を保証します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターが迅速でインパクトのあるコンテンツを必要とするソーシャルメディアプラットフォームに最適な、テンポの速い15秒の短編動画を制作します。ビジュアルデザインはトレンディでダイナミックで、スナッピーなテキストアニメーションとエネルギッシュなAIの声が組み合わさり、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、生のテキストを瞬時に魅力的なB2C広告動画に変換する効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なB2C広告動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供することで、魅力的なB2C広告動画の作成を簡素化します。私たちのAIビデオツールは、ユーザーが高品質なプロモーションビデオコンテンツを迅速に制作できるようにし、視聴者の注意を引くための説得力のあるコール・トゥ・アクションを含めます。
HeyGenを使用して、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルな動画広告を作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなビデオエディターとして設計されており、プロフェッショナルな動画広告を誰でも利用できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップツールと高度なAIビデオツール、ボイスオーバー生成を含む、クリエイティブプロセス全体を簡素化し、洗練された結果を提供します。
プロモーション動画作成におけるHeyGenのAIアバターの機能は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、プロモーション動画にリアルなプレゼンターを提供し、どんなメッセージにも命を吹き込みます。テキストからビデオへの機能を使用して、簡単に魅力的なコンテンツを生成でき、自動字幕のような機能により、メッセージが普遍的に理解されることを保証します。
HeyGenはどのようにしてさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画広告を最適化できますか？
HeyGenは、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでの最適なパフォーマンスのために動画広告を調整するのに役立ちます。短編動画のアスペクト比を簡単に調整して多様な要件に適合させ、視聴者が関与するすべての場所でコンテンツが完璧に見えるようにします。