B2Bビデオメーカー: プロフェッショナルなビジネスビデオを作成

AIアバターを使用して、複雑なアイデアを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなマーケティングおよびセールスビデオを簡単に作成します。

B2Bマーケティングチームをターゲットにした30秒の魅力的な製品ビデオを作成し、新しいソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、鮮やかなモーショングラフィックスを活用し、AIアバターがスクリプトから直接生成された明るくプロフェッショナルな声で主要な利点を紹介します。この短いマーケティングビデオは、製品が一般的なB2Bの課題をどのように効果的に解決するかを強調します。

B2B営業プロフェッショナル向けに設計された45秒の説得力のあるセールスビデオを開発し、見込み客を転換することを目指します。美的感覚はダイナミックで信頼性があり、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートをスムーズなトランジションと自信に満ちたインスピレーションを与えるナレーションと組み合わせます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、一貫したメッセージと視覚的に魅力的なセールスビデオを作成し、意思決定者に響くようにします。
社内のB2Bトレーニング部門向けに、複雑な業務手順を説明する60秒の情報ビデオを制作します。明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、スクリーン録画とメディアライブラリからの関連するストックメディアを組み合わせ、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。特に、正確な字幕/キャプションを含め、組織内のすべての視聴者がアクセスし理解できるようにします。
小規模ビジネスオーナーやB2Bスタートアップを対象にした20秒のAIビデオ作成説明を想像し、効率的なコンテンツソリューションを求めています。ビジュアルトーンはエネルギッシュでインスピレーションを与えるものであり、クイックカット、モダングラフィックス、テンポの速いモチベーショナルな声でナレーションを行い、ビデオが高いエンゲージメントを維持するようにします。最終的なB2Bビデオメーカーの出力をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにシームレスに適応させるために、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

B2Bビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載プラットフォームを使用して、B2Bコミュニケーションを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、HeyGenにビデオスクリプトを入力または貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、テキストが瞬時にダイナミックなビデオコンテンツに変換され、メッセージの基盤が設定されます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリから選択し、シーンをカスタマイズしてブランドに合わせます。リアルなAIアバターを統合してメッセージを伝え、カメラを必要とせずにB2Bビデオを生き生きとさせます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
スクリプトから直接生成された自然な音声のボイスオーバーでビデオを強化します。多様な声と言語から選択し、メッセージを完璧に伝え、ビジネスオーディエンスに対する明確さとエンゲージメントを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適した形式とアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質なマーケティングビデオをオーディエンスと共有し、B2Bコミュニケーションの取り組みを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を特集

AIアバターを使用して説得力のある顧客成功ビデオを開発し、信頼を築き、潜在的なB2Bクライアントに実証済みの価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてB2Bビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは強力な「B2Bビデオメーカー」であり、「AIビデオ作成」プロセス全体を簡素化し、企業が迅速に高品質なコンテンツを生成できるようにします。当社のプラットフォームは高度な「AIアバター」とテキスト-to-ビデオ技術を活用し、スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルに変換します。

HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、説得力のある「マーケティングビデオ」、効果的な「セールスビデオ」、情報豊かな「トレーニングビデオ」など、多様なコンテンツを制作できます。当社のプラットフォームは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの幅広い選択肢を提供し、プロジェクトを迅速に開始し、洗練された結果を保証します。

HeyGenはカスタムブランディングや声でビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「AIパーソナライゼーション」機能を提供し、ロゴや色などの特定のブランド要素を簡単に統合できる「ブランディングコントロール」を使用して、ビデオをパーソナライズできます。また、リアルな「ボイスオーバー生成」でビデオを強化し、メッセージが本物のように響くようにします。

作成以外に、HeyGenはチームにどのようなサポートを提供しますか？

HeyGenはビデオ制作プロセス全体でシームレスなチーム「コラボレーション」を促進し、ワークフローの効率を向上させます。また、統合された「ビデオホスティング」ソリューションを提供し、完成したコンテンツを安全に管理し共有することを簡単にします。