B2Bビデオジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを瞬時に作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを生成し、B2Bオーディエンスを引き付け、アウトリーチを簡単に拡大します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒のダイナミックなセールスイネーブルメントビデオを作成し、製品デモ中に営業チームと潜在顧客をターゲットにし、魅力的で指導的なスリークなビジュアルスタイルで重要な機能を強調します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた自信に満ちた声で、テンプレートとシーンライブラリからのさまざまなビジュアル要素を巧みに統合し、視聴者の注意を引き続けます。
業界の専門家やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした30秒の活気あるソーシャルメディアビデオ広告を開発し、ダイナミックで目を引くビジュアルスタイルで、速いペースの編集とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、今後のウェビナーを宣伝します。このAIビデオ広告は、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用して広範なアクセスを可能にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
従業員と内部関係者向けに40秒の情報提供ビデオを作成し、フレンドリーで信頼できるプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで会社の最新情報を提供し、落ち着いた音楽と明確なメッセージを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルコンテキストを強化し、AIアバターを使用してメッセージを伝え、一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングのためのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、高品質なマーケティングビデオを生成する力をユーザーに提供します。私たちの直感的なプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ソーシャルメディアビデオやセールスイネーブルメントビデオなど、さまざまなクリエイティブな用途に最適です。
HeyGenは私のビジネスのために魅力的なAIビデオ広告を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ビジュアル的に魅力的なAIビデオ広告やスケーラブルなビジネスコンテンツを作成するために設計された強力なAIビデオエディターです。多様なビデオテンプレートとAIスクリプト生成を活用して、効果的なキャンペーンを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、ダイナミックなボイスオーバー生成のオプションを含む広範なクリエイティブツールを提供しています。これらの機能により、マーケティングビデオがパーソナライズされ、ブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenは内部コミュニケーションやトレーニングビデオの生成に適していますか？
はい、HeyGenはさまざまな内部コミュニケーションビデオや高品質なトレーニングビデオを作成するのに非常に適しています。AIを活用したツールとインタラクティブな人間のアバターにより、従業員のトレーニングやオンボーディングのためのプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。