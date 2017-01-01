45秒のマーケティングビデオを想像してください。これは、B2Bの潜在顧客、特にマーケティングマネージャーを魅了することを目的とし、革新的なB2Bビデオジェネレーターを紹介します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナル、かつモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションで補完され、HeyGenのAIアバターを使用して主要な機能とスクリプトからのテキストをビデオに変換し、シームレスなコンテンツ配信を実現します。

ビデオを生成