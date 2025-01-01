B2B営業動画ジェネレーターでより速い営業と多くのミーティングを
AIアバターを使ってパーソナライズされた営業動画を自動化し、より多くのミーティングを予約し、営業サイクルを加速させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2B分野のマーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターをターゲットにした活気ある30秒の動画を作成します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュ、視覚的に魅力的で、複雑なB2Bコンセプトがどのようにして魅力的な動画コンテンツに変換されるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれた営業支援資料をインパクトのある共有可能な動画に変換するシームレスなプロセスを、明確で熱意ある声で説明します。
営業支援リーダーや企業トレーナー向けに、説得力のある60秒の動画を制作します。この動画は、権威あるが親しみやすいビジュアルと音声スタイルを採用し、リアルなAIビデオエージェントが重要な情報を提供する可能性を活用します。HeyGenのナレーション生成とAIビデオエージェントを組み合わせて、一貫性のあるスケーラブルなトレーニングモジュールや製品アップデートを提供し、信頼性があり魅力的な学習体験を創出する方法を紹介します。
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者を対象にしたパンチの効いた45秒のプロモーション動画を開発します。ビジュアルはテンポが速く、フレンドリーで力強く、広範なリソースを必要とせずにプロフェッショナルな営業コンテンツを作成する容易さを強調します。音声は明るく励みになるもので、HeyGenのB2B営業動画ジェネレーターが直感的なテンプレートとシーンと組み合わせて、ユーザーが高品質なアウトリーチ動画を瞬時に作成し、営業サイクルを加速させる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAI動画ジェネレーターはどのようにしてクリエイティブコンテンツの制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターで、テキストをリアルなAIアバターと音声クローンを使った魅力的な動画に変換し、パーソナライズされた動画制作のための強力なプラットフォームを提供します。
HeyGenで利用可能な高度なAIアバターにはどのようなものがありますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供しており、ユーザーはカスタムデジタルプレゼンターを選択または作成して魅力的なメッセージを届けることができ、AI動画ジェネレーターとして各動画をユニークにします。
HeyGenはテキストをプロフェッショナル品質の動画に効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはテキスト-to-ビデオジェネレーターとして優れており、スクリプトを入力するだけでプロフェッショナルな営業動画を迅速に作成し、AIがビジュアルとナレーションを生成します。
HeyGenはB2B営業のためのパーソナライズされた動画制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenはB2B営業動画ジェネレーターのリーディングカンパニーで、特定のブランドを活かした高度にパーソナライズされた動画コンテンツを制作し、営業支援と動画プロスペクティングツールの取り組みを強化します。