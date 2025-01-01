B2B営業トレーニングビデオ: チームのパフォーマンスを向上させる

効果的な営業トレーニングを提供し、チームの営業スキルを向上させましょう。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、効率的でカスタマイズされたコンテンツ作成を実現します。

サンプルプロンプト1
経験豊富なB2B営業担当者向けに、営業プロセス内でのアクティブリスニングスキルの向上を目的とした45秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオは、短いシナリオベースのビネットとクリーンで説明的なグラフィックを特徴とし、プロフェッショナルで簡潔なナレーションでサポートされます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、関連するビジネスシナリオを迅速に設定してください。
サンプルプロンプト2
新しいオンライン営業トレーニングプログラムを導入しようとしている営業マネージャーを対象にした、90秒の情報ビデオを制作してください。カスタマイズされたコンテンツの利点を強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練され、柔軟性と権威あるトーンを示し、適切に配置されたデータビジュアライゼーションを使用します。すべての音声コンテンツがHeyGenによって生成された正確な字幕でアクセス可能であることを確認してください。
サンプルプロンプト3
リモートB2B営業チームを対象にした、75秒のダイナミックなビデオをデザインしてください。高度なプレゼンテーションスキルと仮想的なラポール構築に焦点を当てます。ビデオはインタラクティブな感覚を持ち、プロフェッショナルなビジュアルとフレンドリーで励ましのトーンを持つべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームやデバイスでの最適な視聴を確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

B2B営業トレーニングビデオの仕組み

カスタムビデオでB2B営業トレーニングを変革します。チームのスキルを向上させ、営業プロセスを効果的に洗練するための魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
効果的な「B2B営業トレーニングビデオ」のための詳細なスクリプトを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
「AIアバター」の多様なライブラリから「営業トレーニング」資料を提示するためのアバターを「選択」し、学習者にプロフェッショナルで一貫したオンスクリーンプレゼンスを確保します。
3
Step 3
字幕とブランディングを追加する
「字幕/キャプション」を「営業プロセス」の説明に「追加」し、アクセシビリティと理解を向上させます。ブランディングコントロールを組み込んで一貫した外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
完成した「オンライン営業トレーニングプログラム」をさまざまな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションで「エクスポート」し、すべての内部プラットフォームでシームレスに配信できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

営業コンテンツ制作を効率化

高品質のB2B営業トレーニングビデオと資料を迅速に生成し、進化する営業プロセスにタイムリーに対応します。

よくある質問

HeyGenは私のチームのB2B営業トレーニングビデオをどのように強化できますか？

HeyGenは、B2B営業担当者向けに魅力的でカスタマイズされたコンテンツを作成し、従来の営業トレーニングをダイナミックなビデオトレーニングプログラムに変革します。AIアバターとブランディングコントロールを使用して、より新しい営業担当者に響くようにビデオをパーソナライズできます。

HeyGenのオンライン営業トレーニングプログラムを使用してどのような営業スキルを教えることができますか？

HeyGenのプラットフォームは、アクティブリスニングスキル、プレゼンテーションスキル、ラポール構築、交渉などの重要な営業スキルをカバーするオンライン営業トレーニングプログラムの開発に最適です。テキストからビデオへの機能により、迅速なコンテンツ生成と配信が可能です。

HeyGenは私の営業プロセスのリモートトレーニングをどのように効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトからAIアバターとナレーション生成を使用して高品質の営業トレーニングビデオを迅速に制作することで、リモートトレーニングを効率化します。これにより、営業プロセスのコンテンツをチームに一貫してスケーラブルに提供できます。

HeyGenは営業トレーニングコンテンツ全体で一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロゴやカラーのカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての営業トレーニングビデオがプロフェッショナルで統一された外観を維持することを保証します。これにより、カスタマイズされたコンテンツとビデオトレーニング全体でチームに一貫した体験を提供します。