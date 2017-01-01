B2Bプロモーションビデオメーカー: マーケティング成功を促進
強力なAIアバターを使用して、魅力的なビジネスビデオや製品ビデオを簡単に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なB2Bクライアントと意思決定者をターゲットにした30秒の製品動画を開発し、新しいソフトウェアアップデートの主要機能を紹介します。モダンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、洗練されたグラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、プロフェッショナルでありながら革新的なトーンを維持します。HeyGenのAIアバターを利用して主要な利点を提示し、広範な撮影なしで人間味を加えます。
忙しいプロフェッショナル向けに、B2Bサービスへの関心を引き起こすための15秒のソーシャルメディアコンテンツを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは、速いペースで視覚的に印象的で、アニメーションテキストを使用し、強力なブランドストーリーを瞬時に伝えるものでなければなりません。モバイル視聴に不可欠なHeyGenの字幕/キャプションを含めることで、最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保します。
今後のB2Bウェビナーやバーチャルイベントを宣伝し、潜在的な参加者を登録に誘うための60秒のビジネス動画をデザインします。美的感覚は、招待的で洗練され、プロフェッショナルであるべきで、温かく権威あるナレーションと高品質なビジュアルを特徴とします。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、イベントのブランディングに合わせた迅速なカスタマイズを可能にし、制作プロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、視覚的に魅力的なマーケティングビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成し、注目を集めることができます。
HeyGenはビデオ制作にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、シームレスなAIナレーション生成、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換などの高度なAI機能を活用し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはB2Bプロモーションビデオの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなビデオ、魅力的な製品ビデオ、影響力のあるブランドストーリーを効率的に制作し、ターゲットオーディエンスに届けるための理想的なB2Bプロモーションビデオメーカーです。
HeyGenで作成したビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはビデオエディターを通じて広範なカスタマイズオプションを提供し、アニメーションテキスト、グラフィックス、音楽、トランジションを追加できます。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセス性とエンゲージメントを向上させることができます。