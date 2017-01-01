マーケティングチームをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、高品質なマーケティングビデオの制作を効率化する必要があります。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、鮮明なグラフィックスとスムーズなトランジションを特徴とし、エネルギッシュで現代的なサウンドトラックと明確で熱意あるナレーションが伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、どのようにしてアイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変えるかを示し、効率性を強調します。

ビデオを生成