B2Bプロモビデオジェネレーター：インパクトのあるビデオを迅速に作成
プロフェッショナルなB2Bマーケティングビデオを簡単に制作。AIビデオメーカーを使用して、スクリプトから動的なコンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模企業やスタートアップ向けに、魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成するための45秒のプロフェッショナルなビデオを開発します。ビジュアルの美学は清潔で魅力的で、控えめなアニメーションと暖かい色調のパレットを使用し、心を高揚させるインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックに設定されています。フレンドリーなAIアバターがその利点を語り、広範なビデオ編集ツールを必要とせずに高品質なコンテンツを生成する方法を示し、HeyGenを究極のプロモビデオメーカーとして位置付けます。
複雑な製品機能を潜在的なクライアントに明確にする必要がある企業を対象とした60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルは非常に説明的で、明確で簡潔なオンスクリーンテキストがアニメーションシーケンスと同期し、落ち着いた権威あるナレーションと視覚的な字幕/キャプションがアクセシビリティと理解を向上させます。このビデオは、HeyGenがどのようにして複雑な概念を効果的に説明し、強力なマーケティングキャンペーンを実現するかを強調します。
営業チーム向けに、パーソナライズされたアウトリーチとリードジェネレーションのために設計された30秒のB2Bプロモビデオジェネレーターのデモを想像してください。ビジュアルスタイルは直接的で魅力的で、現代的な設定でプロフェッショナルなスピーカーをフィーチャーし、カスタムブランディング要素がシームレスに統合されています。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用した魅力的で説得力のあるナレーションが、迅速なカスタマイズと一貫したブランドイメージを強調し、各見込み客に対する編集を容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、プロモーションビデオの制作プロセス全体を簡素化するために設計された高度なAIビデオメーカーです。強力なAI機能を活用して、直感的なドラッグ＆ドロップエディターでユーザーが迅速に高品質なマーケティングビデオを生成できるようにします。
HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトから直接プロモーションビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはあなたの書かれたコンテンツを動的なプロモーションビデオに変換することに優れています。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なAIナレーションをフィーチャーし、ビデオ制作を効率的で効果的にします。
HeyGenはB2Bプロモビデオにどのようなクリエイティブなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、B2Bプロモビデオがブランドアイデンティティと一致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。特定のロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、さまざまなプロモビデオテンプレートから選択して、すべてのコンテンツでプロフェッショナルで一貫した外観を維持できます。
HeyGenを使用してソーシャルメディアプラットフォーム向けのマーケティングビデオをどのくらい早く制作できますか？
HeyGenの効率的なデザインにより、ソーシャルメディアに最適なマーケティングビデオを迅速に作成できます。使いやすいインターフェースとすぐに使えるプロモビデオテンプレートを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成、編集、エクスポートでき、自動字幕を含めて最大限のリーチを実現します。