B2Bピッチビデオメーカー：インパクトのあるビジネスピッチを作成

魅力的なAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオでB2Bピッチを向上させ、メッセージを際立たせます。

スタートアップがシード資金を確保するための魅力的な30秒のビデオを作成し、革新的なコンセプトを魅力的なプレゼンテーションとして提示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、鮮やかなグラフィックとアップビートで希望に満ちたバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルなピッチビデオメーカー体験を迅速に構築する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアを立ち上げるマーケティングチームを対象とした、洗練された45秒の製品デモビデオを開発し、インパクトのあるキャンペーンのための高品質なビデオ作成を強調します。ビジュアルの美学はモダンでクリーンなもので、ソフトウェアの動作中の画面録画を利用し、プロフェッショナルで権威あるナレーションを補完します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、キーとなるメッセージを伝え、画面上のタレントを必要とせずにマーケティングビデオに洗練された人間味を加える方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
複雑なSaaSソリューションを説明するための60秒の教育ビデオを営業プロフェッショナル向けに制作し、アクセスしやすいビデオプレゼンテーションとして設計します。ビジュアルスタイルは明確で指導的なもので、アニメーション化された図やチャートを特徴とし、落ち着いた自信に満ちたナレーションが伴います。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、音声オフの環境でもメッセージが普遍的に理解されることを保証し、ブランド化のための強力なカスタマイズを提供する方法を示します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーが独自のサービスを迅速に紹介し、協力的なビデオストーリーテリングを促進するための親しみやすい30秒の紹介ビデオを想像します。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく招待的で、明るく親しみやすい色と穏やかで親しみやすい声を使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が、誰でもビジネスビデオメーカーになり、メッセージを入力するだけでテキストを魅力的なコンテンツに変換する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

B2Bピッチビデオメーカーの使い方

ビジネスピッチをダイナミックでプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに変え、オーディエンスを魅了し、価値提案を明確に伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなビジネスニーズに合わせて設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、B2Bピッチビデオを始めましょう。これにより、作成プロセスがスタートします。
2
Step 2
コンテンツを作成
AIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせるか、独自のメディアをアップロードします。重要なポイントを簡単に追加して、魅力的なストーリーを構築します。
3
Step 3
ブランドを適用
ブランドコントロール（ロゴ、色）を使用して、ピッチが会社のアイデンティティに一致するようにします。フォント、色をカスタマイズし、ロゴを追加して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
B2Bピッチが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームやプレゼンテーションに最適なフォーマットで高品質なビデオを取得します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なB2Bソーシャルコンテンツを作成

.

AIを使用してダイナミックなソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に制作し、ブランド認知を高め、B2Bオーディエンスを効果的に引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして目立つビデオプレゼンテーションを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを簡単に作成する力を提供します。多様なビデオテンプレートを活用し、ロゴや色でブランドをカスタマイズし、AIアバターとリアルなナレーションを利用してメッセージを記憶に残る形で届けることで、B2Bピッチビデオを本当にインパクトのあるものにします。

HeyGenがビジネスにとって理想的なB2Bピッチビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、高品質なB2Bピッチビデオの作成を効率化するために設計されたAI駆動のツールを提供します。スクリプトからプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを生成し、AIアバターを含め、カスタマイズを通じてブランドの一貫性を確保することで、強力なビジネスビデオメーカーソリューションを提供します。

HeyGenの機能を使ってビデオプレゼンテーションを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはビデオプレゼンテーションのための広範なカスタマイズオプションを提供します。直感的なインターフェースを使用して、事前に構築されたビデオテンプレートを使用し、独自のメディアを組み込み、ブランドコントロールを適用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することで、AI駆動のツールで個性的なタッチを確保します。

HeyGenはチームのために高品質なマーケティングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AI駆動のツールを使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを生成することで、高品質なマーケティングビデオの作成を簡素化します。自動字幕やキャプション、リアルなナレーション、すぐに利用可能なビデオテンプレートなどの機能を備え、チームは効率的に洗練されたビジネスビデオコンテンツを制作できます。