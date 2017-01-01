スタートアップがシード資金を確保するための魅力的な30秒のビデオを作成し、革新的なコンセプトを魅力的なプレゼンテーションとして提示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、鮮やかなグラフィックとアップビートで希望に満ちたバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルなピッチビデオメーカー体験を迅速に構築する方法を強調します。

ビデオを生成