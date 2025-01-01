B2Bアウトリーチビデオメーカー: 自動化されたパーソナライズされた営業
AIアバターを活用したスケーラブルなビデオキャンペーンでエンゲージメントを高め、リードジェネレーションを促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに設計された60秒の説明ビデオを開発し、複雑なB2Bサービスやソフトウェアを説明します。ビジュアルアプローチはクリーンで魅力的であり、動的なテンプレートとシーンを利用して情報を明確に分解し、スクリプトナレーションからのプロフェッショナルなテキストからビデオへの変換をサポートします。音声スタイルは情報的で権威あるものであり、B2Bアウトリーチビデオメーカーの能力に関するメッセージが容易に理解できるようにします。
カスタマーサクセスチーム向けに30秒の自動アウトリーチビデオを制作し、休眠クライアントを再エンゲージします。この短くてインパクトのあるビデオは、フレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連性のある高品質な画像を提供します。音声は招待的で簡潔であり、押し付けがましくなく行動を促し、パーソナライズされたビデオキャンペーンの効果を強調します。
ビジネス開発チーム向けに50秒のリードジェネレーションビデオを作成し、新製品を紹介します。トーンは明るくプロフェッショナルで、ダイナミックでモダンなビジュアルを特徴とし、魅力的なAIアバターが主要な利点を伝え、プラットフォーム全体での最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。音声はエネルギッシュで説得力があり、ターゲットを絞ったビデオアウトリーチの可能性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはB2Bアウトリーチのためのパーソナライズされたビデオキャンペーンをどのように支援しますか？
HeyGenは強力なB2Bアウトリーチビデオメーカーとして機能し、パーソナライズされたAIビデオを作成して非常に効果的な営業シーケンスとビデオプロスペクティングを可能にし、エンゲージメントとリードジェネレーションを大幅に向上させます。
HeyGenでのAIビデオ作成にはどのようなクリエイティブオプションがありますか？
HeyGenは、動的な背景、カスタマイズ可能なAIアバター、AIスクリプトジェネレーターを含む包括的なAI駆動のビデオ作成ツールを提供し、メッセージに合わせた本格的なストーリーテリングを可能にします。
HeyGenはテキストから直接AIビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なテキストからビデオへの変換機能を備えており、スクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに簡単に変換し、多言語のボイスオーバーや統合された字幕オプションを提供して、オーディエンスのリーチを広げます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタムブランドビデオページやブランドコントロールの適用を通じて、すべてのAIビデオにブランドの一貫性を確保し、アウトリーチを独自のものにします。