B2Bマーケティングビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成
AIビデオエディターを使用して魅力的なB2Bマーケティングビデオを作成します。リアルなAIアバターとシームレスなビデオ作成ツールを活用してキャンペーンを強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいB2Bユーザーを対象とした1.5分間の包括的なオンボーディングチュートリアルを開発し、「ドラッグアンドドロップエディター」の使いやすさを示します。明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなアニメーション要素と元気で励みになる声を使用し、HeyGenの一貫した「AIアバター」がプロセスを案内します。ナarrativeは、複雑なビデオ編集をシンプルでアクセスしやすくすることに焦点を当てるべきです。
既存のB2B技術クライアントを対象とした2分間の製品アップデートウォークスルーを制作し、「ビデオホスティングと管理」の最新の強化を詳述します。ビデオは、詳細な画面キャプチャと明確なデータビジュアライゼーションを組み合わせた正確で技術的なビジュアルスタイルを採用し、簡潔で情報豊富な声でナレーションされます。特に複雑な画面録画を説明する際には、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、重要な技術用語を明確に伝え、最大限の理解とアクセスを確保します。
B2Bパワーユーザーとマーケティングスペシャリスト向けに、プラットフォームを使用した効率的な「ビデオ作成」のプロのヒントを提供する45秒のクイックティップビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは、速いペースでエネルギッシュで、クイックカットとインパクトのあるグラフィックを特徴とし、自信に満ちた知識豊富な声で伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、プロフェッショナルな「B2Bマーケティングビデオメーカー」コンテンツを迅速に展開する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「AIビデオエディター」と「ドラッグアンドドロップエディター」を提供し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できるようにします。この合理化された「ビデオ作成」プロセスは、「B2Bマーケティングビデオメーカー」のニーズに対する制作時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはビデオマーケティングのためにどのようなAI駆動の機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、リアルな「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を提供します。ユーザーはスクリプトから直接「ボイスオーバー生成」や動的な「アニメーションビデオ」を生成し、「ビデオマーケティング」活動を強化できます。
HeyGenで作成したビデオを自社ブランドに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「テンプレート」と「ブランディングコントロール」を含む広範なカスタマイズオプションを提供し、特定の企業スタイルにビデオを合わせることができます。ロゴを簡単に追加し、色を調整し、「ビデオ編集」を行ってブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenはプロモーションビデオやウェビナーを効率的に生成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、強力な「B2Bマーケティングビデオメーカー」機能を使用して、高品質の「プロモーションビデオ」や「ウェビナー」を迅速に「ビデオ作成」するために必要なツールを提供します。「画面録画」や「字幕/キャプション」の統合機能を活用することで、企業はインパクトのある「ビデオマーケティング」コンテンツを迅速に制作できます。