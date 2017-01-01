B2Bマーケティングビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを作成
シンプルなスクリプトから魅力的なマーケティング動画を迅速に制作し、強力なテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやカスタマーサクセスマネージャー向けに、パーソナライズされたビデオメッセージの力に焦点を当てた30秒のアニメーション動画を想像してください。この動画は、親しみやすくダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なキャラクターアニメーションと軽快で励みになるバックグラウンドトラックを備え、AIアバターが重要なメッセージを伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから直接このようなコンテンツを生成し、クライアントとの関係を強化する方法を強調します。
マーケティングディレクターやブランドマネージャー向けに、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートがブランドの一貫性に与える影響を示す60秒のインスパイアリングな動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックメディアとシームレスに統合されたカスタムブランディング要素を利用し、洗練されたナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenがどのようにしてブランドが最小限の努力でマーケティング動画全体で一貫したアイデンティティを維持するのを支援するかを強調します。
コンテンツクリエイターやマーケティングスペシャリスト向けに、AIビデオエディターの多様なマーケティングコンテンツ制作の多様性を紹介する50秒のエネルギッシュな動画を作成します。活気に満ちた、テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、さまざまなユースケース間でのクイックカットを使用し、エネルギッシュなサウンドトラックと明確で簡潔な字幕/キャプションをバックに情報を効率的に伝えます。HeyGenのスクリプトからコンテンツを生成する能力が、アイデアをダイナミックなマーケティング動画にどのように変えるかを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてターゲットプラットフォームに関係なく変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングのための動画作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動の動画作成を通じて企業を支援し、効果的なB2Bマーケティングビデオジェネレーターとして機能します。ユーザーはドラッグ＆ドロップエディターやプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富な選択肢を使用して、迅速にプロフェッショナルなマーケティング動画を制作できます。
HeyGenを使用して自分のブランドアイデンティティで動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディングオプションを提供し、ロゴ、色、フォントをシームレスに組み込むことができます。これにより、すべての動画がブランドガイドラインに完全に一致し、オーディエンスに対するパーソナライズされたビデオメッセージングを促進します。
HeyGenはどのような種類のマーケティング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途なAIビデオエディターとして、多様なマーケティング動画の作成を可能にします。魅力的なデモ動画、影響力のあるテスティモニアル、ダイナミックなアニメーション動画を簡単に制作し、さまざまなキャンペーンニーズに対応できます。
HeyGenは柔軟なナレーションオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成機能を備えています。さまざまなAIボイスを使用して動画にナレーションを簡単に追加したり、自分の音声をアップロードしてメッセージを効果的に伝えることができます。