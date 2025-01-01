急成長のためのB2B広告ビデオメーカー
カスタマイズ可能なテンプレートでプロフェッショナルな企業ビデオ広告を簡単に作成し、エンゲージメントを高めましょう。
複雑なソフトウェアやサービスを潜在的なB2Bクライアントに説明する必要があるテクノロジー企業を対象にした60秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かで、アニメーショングラフィックスと画面上のテキストを特徴とし、中立的で権威あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と自動字幕/キャプションを強調し、すべての視聴者に対して明確でアクセスしやすいコミュニケーションを保証します。
B2B営業プロフェッショナルや小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアプラットフォームでの存在感を高めることを目指すための30秒のダイナミックな短編ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、魅力的で活気に満ちたもので、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、活気あるナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、インパクトのあるビデオ広告を迅速に生成する容易さを強調します。
企業のコミュニケーション部門やブランディングマネージャーがすべてのB2Bビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持することを求めるための50秒の企業ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて権威あるもので、ブランドに合わせた色とプロフェッショナルなトランジションを利用し、洗練された信頼できるナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、どのプラットフォームでも完璧に見えるビデオを保証し、企業ビデオプロジェクトのためのブランディングコントロールにも言及します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用してどのようにビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ビデオ作成プロセスを簡素化します。これにより、多様なニーズに対応した高品質なB2Bビデオコンテンツの効率的な制作が可能になります。
HeyGenは企業ビデオコンテンツのブランディングにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーのオプションを含む強力なブランディングコントロールを提供し、さまざまなテンプレートと組み合わせて、企業ビデオや説明ビデオが一貫して独自のブランドアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenはテキストスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオ広告を生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオツールは、テキストスクリプトを魅力的なビデオ広告に変換し、リアルなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供します。これにより、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で魅力的なコンテンツを迅速に展開するのに理想的です。
HeyGenは短編ビデオコンテンツを迅速に開発するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと広範なメディアライブラリを備えており、ユーザーが短編ビデオや魅力的な説明ビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに効率的なビデオ作成が可能です。