Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーや教育者を対象にした45秒の「説明ビデオ」を作成し、複雑な機能や概念を詳しく説明します。「アニメーションビデオ」スタイルを採用し、「テンプレートとシーン」ライブラリからの明確で鮮やかなグラフィックを使用します。ナレーションはスクリプトからのテキストからビデオへの生成を通じて行い、理解を簡素化するために明るく情報豊かなトーンを維持します。
ソーシャルメディアマーケター向けに、HeyGenの「多様なビデオスタイル」の能力を示す15秒の「マーケティングビデオ」をデザインします。ビジュアルアプローチはテンポが速く、メディアライブラリ/ストックサポートからの様々なストック映像のクイックカットを取り入れ、エネルギッシュなボイスオーバー生成と同期させます。このクイックヒットキャンペーンは瞬時に注目を集める必要があります。
HR部門向けに新しい会社方針を紹介する60秒の内部「認知度向上ビデオメーカー」を制作します。ビデオは企業的で安心感のあるビジュアルスタイルを持ち、アクセシビリティのために画面上の字幕/キャプションを備え、スクリプトからのテキストからビデオへの生成を通じて明確でプロフェッショナルなナレーションを提供します。これにより、経験がなくても効率的な「内部コミュニケーション」が可能になります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは初心者にとってどのようにプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な`AIビデオジェネレーター`であり、`経験不要`で高品質な`AIビデオ`を制作できます。その`ドラッグ＆ドロップエディター`と豊富な`テンプレート`により、誰でもすぐに洗練されたコンテンツを作成できます。
HeyGenが魅力的な`マーケティングビデオ`や`説明ビデオ`を作成するための優れた選択肢である理由は何ですか？
HeyGenは`AIアバター`と`ボイスオーバー生成`を活用して、効果的な`マーケティングビデオ`や`説明ビデオ`を制作するために最適化されています。また、統合された`ブランディングコントロール`で、すべての`AIビデオ`でブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenは多様な`アニメーションビデオ`やカスタムコンテンツの制作を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは高度な`AIアバター`と豊富な`テンプレート`を使用して、様々な`アニメーションビデオ`やユニークな`AIビデオ`の制作をサポートします。これにより、あらゆるクリエイティブなビジョンに合わせた`多様なビデオスタイル`が可能です。
HeyGenの`テキストからビデオへの作成`はどのようにコンテンツ制作を効率化しますか？
HeyGenの革新的な`テキストからビデオへの作成`は、スクリプトを魅力的な`AIビデオ`に簡単に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenがリアルな`ボイスオーバー`と正確な`字幕`を自動生成し、メッセージを生き生きと伝えます。