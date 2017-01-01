啓発キャンペーン動画メーカー: リーチを拡大
テキスト-to-ビデオ生成でキャンペーンスクリプトを瞬時に魅力的な動画に変換し、啓発を簡単にします。
若いプロフェッショナルを対象とした新しいモバイルアプリのブランド認知度を高めるための30秒のダイナミックなAI動画広告を開発してください。動画には洗練されたモーショングラフィックスと現代的でプロフェッショナルな美学を取り入れ、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと直接的で説得力のある声を組み合わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、広告コンテンツを効率的に生成し、ソーシャルメディアでの最大のリーチを確保するために字幕/キャプションを含めてください。
地域住民や潜在的なボランティアを対象に、地域コミュニティプロジェクトの成功を強調する45秒の魅力的な動画を制作してください。ビジュアルスタイルは温かく本物で、プロジェクトの実施中のインタビューとBロール映像を組み合わせ、励ましの優しい音楽を背景に設定してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートからの要素を統合して物語を豊かにしてください。
業界関係者向けに新しい政策イニシアチブを説明する50秒の啓発キャンペーン動画をデザインしてください。動画には大胆でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確なデータビジュアライゼーション、権威あるナレーションを必要とし、強力なビデオマーケティング効果を目指してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して効率的にコンテンツを生成し、プロフェッショナルな動画の成果を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはさまざまなマーケティングニーズに対して効果的なオンライン動画メーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルな動画を簡単に作成できるようにし、多用途なオンライン動画メーカーとして機能します。AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどのAI駆動ツールを活用して、ブランド認知度を高め、戦略的なストーリーテリングをサポートする魅力的な動画マーケティングコンテンツの制作を効率化します。
HeyGenはAI動画広告やアニメーション説明動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは動画作成を加速するように設計されており、AI動画広告やアニメーション説明動画を効率的に生成するための理想的なプラットフォームです。事前に作成された動画テンプレートやナレーション生成を利用して、広範な撮影を必要とせずにインパクトのあるビジュアルを迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的な啓発キャンペーン動画を開発するためにどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア全体で共鳴する魅力的な啓発キャンペーン動画を作成するための強力なプラットフォームを提供します。ブランドカラーやロゴを簡単に組み込むことができ、豊富なメディアライブラリコンテンツを利用し、さまざまなアスペクト比でエクスポートしてリーチと行動喚起の効果を最大化します。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画をカスタマイズするためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールと柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに動画を完璧に適応させます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な動画テンプレートの選択肢を備えており、異なるオーディエンス向けにメッセージをカスタマイズするのが簡単です。