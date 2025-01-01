アワードニュースビデオメーカー: 迅速でプロフェッショナルなAI動画

AIアワードセレモニービデオメーカーを活用して、魅力的な受賞発表を制作し、豊富なメディアライブラリで驚くべきビジュアルを実現します。

社内コミュニケーション向けに、プロフェッショナルで迅速なニュースデスクスタイルの権威あるナレーションを特徴とする、30秒の受賞発表動画を制作してください。この「AIニュースジェネレーター」動画は、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、賞の最新情報を迅速に伝達します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
受賞者とそのソーシャルメディアフォロワー向けに、45秒の個別の「賞ビデオメーカー」トリビュートを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮やかで祝祭的なもので、インスピレーションを与える音楽を伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して簡単にカスタマイズできます。
サンプルプロンプト2
バーチャルセレモニーのゲストやプレス向けに、洗練された60秒の「AIアワードセレモニービデオメーカー」クリップを作成してください。高精細な美学と壮大なオーケストラ音楽を備えたこの動画は、HeyGenのリアルなAIアバターによってナレーションされ、フォーマルなイベントに現代的なタッチを加えます。
サンプルプロンプト3
一般の人々や業界の専門家を対象に、速報ニュースの美学を持つダイナミックな30秒の「アワードニュースビデオメーカー」を作成してください。緊急放送スタイルで、大胆なグラフィックと魅力的なトーンを備えたこの動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に制作されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アワードニュースビデオメーカーの使い方

魅力的な受賞ニュース動画を簡単に作成します。AIを活用したプラットフォームで、プロフェッショナルな魅力を持って成果を発表し、どのプラットフォームでもメッセージを際立たせます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
受賞ニュースに合わせてプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択して始めましょう。これらのビデオテンプレートは、発表のための洗練されたすぐに使える基盤を提供します。
2
Step 2
ナラティブを作成する
受賞ニュースのスクリプトを簡単に生成します。テキストを貼り付けるだけで、AIニュースジェネレーターが高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、魅力的なビデオナラティブに即座に変換します。
3
Step 3
ブランドを個別化する
独自のアイデンティティを適用してブランドの一貫性を維持します。ブランディングコントロールを利用してブランドキットを簡単に統合し、受賞ビデオメーカーの出力に特定のロゴや色を反映させます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
作品を完成させて受賞ニュースを共有します。当プラットフォームでは、アスペクト比のリサイズを伴うビデオのエクスポートが可能で、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように最適化されています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAI動画で受賞者と成果を紹介

.

AIを活用した魅力的なビデオストーリーテリングを通じて、受賞者とその成果を簡単に強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして受賞式の動画をクリエイティブに強化できますか？

HeyGenはAIを活用して魅力的な受賞式の動画を作成する力を提供します。当プラットフォームは、豊富なビデオテンプレート、カスタムアニメーション、プロフェッショナルなデザインを提供し、あらゆる側面を個別化し、魅力的なボイスオーバーを組み込むことで、真に記憶に残るプレゼンテーションを実現します。

HeyGenはAIを使用してプロフェッショナルな受賞ニュース動画を生成できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIニュースジェネレーターとして機能し、受賞発表やニュースの自動動画作成を可能にします。リアルなAIニュースアンカーと最先端のテキストビデオ技術を使用して、スクリプトを洗練された受賞ニュース動画に変換できます。

HeyGenは受賞発表動画のブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、受賞発表動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ブランドキットを簡単に統合し、ロゴや特定の色を含めて、Prize Video Makerの作品を個別化し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは迅速な受賞動画作成のためのビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは受賞ニュースや賞ビデオ専用に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、直感的な編集ツールとストック映像オプションと組み合わせて、瞬時の生成と効率的な作成を可能にし、時間を節約しながら高品質な出力を保証します。