将来のパイロット向けに、重要な出発前点検手順を示す1分間の航空チュートリアルビデオを作成してください。ビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、画面上に明確なテキストオーバーレイを表示し、権威あるが励みになる声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な指示を効率的に洗練されたトレーニングビデオに変換してください。

