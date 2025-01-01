究極の航空システムビデオメーカー

テキストからビデオを生成して高精度なアニメーションを直接作成し、パイロットトレーニングを加速し、ビデオ制作を簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
航空会社の運用スタッフ向けに、最近の「フライトデータ分析」から得られた特定の緊急「フライトセーフティ」プロトコルに焦点を当てた1.5分間の重要な安全ブリーフィングを開発してください。ビデオは現実的なシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して緊急情報を伝えます。すべての重要な指示は、HeyGenの強力な字幕機能を使用して、明確さとアクセシビリティのために画面上の「字幕/キャプション」で強調してください。
サンプルプロンプト2
訓練生パイロットとフライトインストラクター向けに、先進的な「リプレイソフトウェア」を活用した新しい「パイロットトレーニング」モジュールを紹介する1分間の魅力的なイントロダクションビデオを制作してください。ビジュアルの美学はダイナミックでモダンにし、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して高品質の航空映像を提供し、すべてをアップビートで励みになる音楽トラックに設定します。
サンプルプロンプト3
技術コミュニケーターと航空宇宙マーケティングチームを対象に、HeyGenが「航空システムビデオメーカー」としてどのように効果的に機能し、魅力的な「航空ビデオ」を制作するかを示す45秒間の簡潔なプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルで、スムーズなトランジションと明確な製品ショーケースを特徴とし、「AIアバター」が柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」などの主要機能を提示し、さまざまなプラットフォーム向けの多用途な出力オプションを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空システムビデオメーカーの使い方

AIを使用して複雑な航空システムデータとトレーニング資料を魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、パイロットトレーニングとフライトセーフティのためのビデオ制作を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
詳細な航空システムコンテンツまたはトレーニングスクリプトを入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
フライトデータ分析やシステム機能を表現するためのさまざまなテンプレートとシーンから選択します。特定の航空ビデオ要件に合わせてカスタマイズしてください。
3
Step 3
AIアバタープレゼンターを追加する
AIアバターを使用して複雑な情報を明確に説明し、視聴者を航空システムの操作に導くアバターを選択します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加して制作を完了し、パイロットトレーニングやフライトセーフティブリーフ用に高精度アニメーションをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの航空コンテンツを制作する

フライトシステムと運用に対する関心とエンゲージメントを促進するために、ソーシャルメディア向けの魅力的な航空ビデオやクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして航空システムビデオコンテンツの作成を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な「航空システムビデオ」コンテンツに変換することで、ビデオ制作プロセスを簡素化します。高度な「AIビデオ作成」および「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、複雑な「ビデオ編集ソフトウェア」を使用せずにプロフェッショナルなビデオを効率的に制作します。

HeyGenはインタラクティブでアクセスしやすい機能を備えたパイロットトレーニングビデオを強化できますか？

はい、HeyGenは「AIアバター」や自動生成された「字幕/キャプション」などの機能を組み込むことで、非常に効果的な「パイロットトレーニング」教材の作成をサポートします。これにより、多様な学習者に対するエンゲージメントとアクセス性が向上し、重要な「航空ビデオ」の明確さが確保されます。

HeyGenは高精度なフライトアニメーションソフトウェアコンテンツを開発するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」や「高精度アニメーション」のオプションを含む強力な機能セットを提供し、洗練された「フライトアニメーションソフトウェア」コンテンツを作成します。ユーザーは、複雑なシステムの詳細で正確なビジュアル説明を制作するための「クリエイティブな自由」を持っています。

HeyGenは航空専門家のためのビデオ制作のタイムラインをどのように加速しますか？

HeyGenは、テキストを迅速に完全に制作された「航空ビデオ」に変換することで、「ビデオ制作」のタイムラインを大幅に加速します。これにより、従来の「ビデオ編集プロセス」を回避し、この効率的な「AIビデオ作成」プラットフォームを使用して、航空専門家がさまざまなニーズに合わせて重要なコンテンツを迅速に生成できるようにします。