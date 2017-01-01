航空愛好家や旅行ブロガーのために、飛行の美しさを紹介する30秒の壮大なシネマティックな空撮ビデオを作成してください。山脈や穏やかな海岸線を越える壮大なショットを想像し、HeyGenの事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して簡単に実現します。ビジュアルスタイルは壮大で荘厳であり、インスピレーションを与えるオーケストラのサウンドトラックが伴い、飛行ビデオのすべてのフレームが傑作のように感じられるようにします。

ビデオを生成