アバター職場文化ジェネレーター: 理想のチームを構築

強力なAIアバターを使用したパーソナライズされた内部コミュニケーションで職場文化を高め、従業員エンゲージメントを向上させましょう。

HRプロフェッショナル向けに60秒のビデオを想像してください。「アバター職場文化ジェネレーター」を紹介し、活気あるオフィス環境を育むためのゲームチェンジャーとして位置づけます。ビジュアルスタイルは洗練され革新的で、シャープなグラフィックと自信に満ちた明瞭な声を組み合わせます。このビデオではHeyGenのAIアバターを使用してジェネレーターを実際に動作させ、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、正確でインパクトのあるコミュニケーションを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員やチームリーダー向けに45秒のビデオを想像してください。「職場文化イニシアチブ」とその「従業員エンゲージメント」へのポジティブな影響を祝います。スタイルはエネルギッシュで招待的で、温かいビジュアルと親しみやすく励みになる声を特徴とします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して多様な成功ストーリーを描き、ボイスオーバー生成がナレーションに個人的なタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
C-suiteの経営幹部やシニアマネジメント向けに30秒のビデオを作成する必要があります。「組織文化ジェネレーター」の戦略的な利点を明確に説明します。ビジュアルアプローチはシャープで分析的で、効率的に洞察を提示する力強く事実に基づいた声で補完されます。この制作ではHeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォーム全体でシームレスな配信を実現します。
サンプルプロンプト3
新入社員を歓迎する50秒の短編映画を作成し、「AIアバタージェネレーター」を活用した革新的な「文化トレーニングエンゲージメント」に焦点を当てます。この作品は温かく現代的な雰囲気を持ち、明るいビジュアルと招待的で安心感のある声を使用してポジティブなトーンを設定します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して歓迎のビジュアルを豊かにし、AIアバターが個別のオンボーディング体験に果たす役割を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター職場文化ジェネレーターの仕組み

AIアバターを使用して会社の価値観を魅力的なビデオコンテンツに変換し、独自の職場文化を明確に伝え、従業員エンゲージメントを促進します。

1
Step 1
文化スクリプトを作成
「会社の文化声明」や特定の「職場文化イニシアチブ」を詳細なスクリプトにまとめることから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、AIによる配信のためのメッセージを準備し、明確さと正確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
ブランドと価値観を表現するために多様な「AIアバター」から選択します。選んだアバターに適したボイスオーバーを様々なオプションから選び、HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、自然な音声でスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
シーンとブランディングで強化
会社の美学に合った関連する「テンプレートとシーン」を統合してビデオをさらにカスタマイズします。HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、文化的メッセージが一貫して伝えられるようにします。
4
Step 4
文化ビデオを共有
最終ビデオを生成し、様々なプラットフォームに最適化して「内部コミュニケーション」チャネルで展開します。この強力な「ビデオ生成」ツールは「文化トレーニングエンゲージメント」を促進し、コアバリューを一貫して共有することで強力な「職場環境」を育みます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部文化オンボーディングを効率化

.

AIアバターを使用して新入社員向けのスケーラブルで一貫したオンボーディングビデオと文化統合コンテンツを開発し、広範な理解を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして組織文化ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenはHRプロフェッショナルが魅力的な内部コミュニケーションを作成することで、ポジティブな職場環境を育むのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、会社の文化声明を効果的かつ一貫して伝えます。

HeyGenのAIアバターは職場文化イニシアチブでどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは職場文化イニシアチブにおける従業員エンゲージメントを大幅に向上させます。トレーニングや更新のための一貫したパーソナライズされたメッセージを提供し、組織全体で内部コミュニケーションをよりダイナミックでインパクトのあるものにします。

HeyGenは文化トレーニングエンゲージメントのための魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して文化トレーニングエンゲージメントのためのビデオ生成を簡単にします。AIアバターと統合されたボイスオーバー生成を使用してスクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換し、魅力的な学習体験を保証します。

HeyGenは組織変革においてHRプロフェッショナルをどのようにサポートしますか？

HeyGenはHRプロフェッショナルに強力なツールを提供し、説得力のある内部コミュニケーションの作成を効率化します。このプラットフォームは新しい戦略を明確にし、望ましい職場文化を強化し、プロフェッショナルでスケーラブルなビデオコンテンツを通じて従業員エンゲージメントを向上させます。