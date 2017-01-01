魅力的なデモのためのAIアバターアプリウォークスルービデオメーカー
リアルなAIアバターを使用して、複雑なワークフローを簡素化する魅力的なアプリウォークスルーと製品説明を手軽に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャー向けに60秒のプロフェッショナルなウォークスルービデオを開発し、アプリウォークスルーを作成する効率的なワークフローを示します。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いたバックグラウンドミュージックを維持し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオとテンプレート＆シーンの使用の容易さを紹介します。
小規模ビジネスオーナー向けに30秒のフレンドリーなトーキングビデオを制作し、AIアバターがどのように迅速に魅力的なコンテンツを作成できるかを強調します。ビデオは親しみやすく温かいビジュアルとオーディオスタイルを持ち、より広いリーチのために自動字幕/キャプションを活用します。
カスタマーサクセスマネージャー向けに90秒の包括的なビデオを設計し、顧客オンボーディングフローの詳細なウォークスルービデオを生成することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルで、励ましのトーンを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して多様な共有を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
AIアバターアプリウォークスルービデオを作成する上でHeyGenの利点は何ですか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なAIアバターアプリウォークスルービデオを簡単に作成できるようにします。当プラットフォームは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用し、あらゆるアプリケーションの高品質なウォークスルービデオの制作を効率化する強力なAIビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenは製品説明におけるクリエイティブなブランディングとカスタマイズをどのように強化しますか？
HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、製品説明のための広範なカスタムブランディングを可能にします。AIアバターを完全にカスタマイズし、多様なテンプレートを利用して、トーキングビデオがブランドのアイデンティティとメッセージに完全に一致するようにします。
HeyGenは効率的な制作のために自動字幕とテキスト-to-ビデオをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ機能と合成音声を提供することでワークフローの効率を大幅に向上させます。さらに、プラットフォームは自動字幕/キャプションを提供し、AIビデオジェネレーターのプロジェクトにおいてアクセス性を確保し、貴重な制作時間を節約します。
HeyGenのAIアバターはトレーニングとオンボーディングフローに有益ですか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、トレーニングのエンゲージメントを高め、複雑なオンボーディングフローを明確にするための非常に効果的な学習ツールです。彼らは注意を引き、学習者の理解を向上させる動的な教育コンテンツを提供します。