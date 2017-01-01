アバターワークフローウォークスルー生成器: 魅力的なハウツービデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、複雑なプロセスを簡素化する魅力的なアプリウォークスルービデオを手軽に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象とした、60秒のインパクトのあるマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアル美学を採用し、クイックカットと魅力的なグラフィックスを組み込み、アップビートな音楽スコアを伴うべきです。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「ボイスオーバー生成」機能が、どのようにして高品質の話すAIアバターを迅速に作成できるかを強調し、より広いアクセス性のために明確な「字幕/キャプション」を追加します。
教育者や企業トレーナー向けの50秒の情報豊かな企業トレーニングビデオを制作し、「全身AIアバター」の力を活用した魅力的な学習モジュールを示してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、バーチャルスタジオ環境で設定され、落ち着いた権威ある声のナレーションが視聴者を導きます。「カスタムアバター」を作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを統合してトレーニング体験を豊かにする方法を強調してください。
営業チーム向けに特化した30秒の簡潔なセールスイネーブルメントビデオを生成し、「AIビデオジェネレーター」を使用して説得力のあるメッセージを迅速に作成する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インパクトがあり、洗練されたトランジションと自信に満ちた直接的なナレーションを利用します。「スクリプトからビデオメーカー」機能の効率性に焦点を当て、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」および「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにしてさまざまなプラットフォーム向けの多用途なコンテンツを作成するのに役立つかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターは何に使われますか？
HeyGenは、テキストからリアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。マーケティング、トレーニング、製品説明のために、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenはどのようにしてアプリウォークスルービデオを効率的に作成できますか？
HeyGenは、スクリプトを話すAIアバターを使った高品質なビジュアルガイドに変換することで、アプリウォークスルービデオの作成を簡素化します。直感的なスクリプトからビデオメーカーと事前に構築されたテンプレートが、全体の制作プロセスを簡単にします。
HeyGenビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはカスタムアバターの作成や、ブランドの独自の色やロゴを適用して一貫したブランディングを行うための広範なカスタマイズオプションを提供します。フルボディAIアバターを選択して、ビデオコンテンツを強化することもできます。
HeyGenは自動字幕と多言語をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、正確な字幕を自動生成します。この強力なテキストからビデオエディターは、幅広い言語をサポートしており、コンテンツをグローバルに関連性のあるものにします。