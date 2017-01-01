アバターワークフローウォークスルー生成器: 魅力的なハウツービデオを作成

リアルなAIアバターを使用して、複雑なプロセスを簡素化する魅力的なアプリウォークスルービデオを手軽に制作。

新しいユーザーがHeyGenの「アバターワークフローウォークスルー生成器」をマスターするための、45秒の活気あるアプリウォークスルービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで直感的であり、インターフェースの画面上のハイライトを特徴とし、親しみやすく励ましのある音声ナレーションで補完されるべきです。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、ユーザーがどのように簡単にアイデアを魅力的なコンテンツに変えることができるかを示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象とした、60秒のインパクトのあるマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアル美学を採用し、クイックカットと魅力的なグラフィックスを組み込み、アップビートな音楽スコアを伴うべきです。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「ボイスオーバー生成」機能が、どのようにして高品質の話すAIアバターを迅速に作成できるかを強調し、より広いアクセス性のために明確な「字幕/キャプション」を追加します。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けの50秒の情報豊かな企業トレーニングビデオを制作し、「全身AIアバター」の力を活用した魅力的な学習モジュールを示してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、バーチャルスタジオ環境で設定され、落ち着いた権威ある声のナレーションが視聴者を導きます。「カスタムアバター」を作成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを統合してトレーニング体験を豊かにする方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに特化した30秒の簡潔なセールスイネーブルメントビデオを生成し、「AIビデオジェネレーター」を使用して説得力のあるメッセージを迅速に作成する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インパクトがあり、洗練されたトランジションと自信に満ちた直接的なナレーションを利用します。「スクリプトからビデオメーカー」機能の効率性に焦点を当て、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」および「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにしてさまざまなプラットフォーム向けの多用途なコンテンツを作成するのに役立つかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターワークフローウォークスルー生成器の仕組み

AI搭載のアバターと直感的なツールを使用して、魅力的なアプリウォークスルービデオを手軽に作成し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
多様な事前構築されたAIアバターから選択するか、独自のカスタムデジタルプレゼンターを作成して、ワークフローを視聴者に案内します。
2
Step 2
ウォークスルースクリプトを貼り付ける
ウォークスルーの詳細なスクリプトを入力します。プラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用して、アバターのナレーションを自動生成します。
3
Step 3
ビジュアルを追加し、シーンをカスタマイズ
関連するビジュアルを追加し、テンプレートとシーンを使用してシーンをカスタマイズし、アプリの各ステップと主要機能を明確に示します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
アプリウォークスルービデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、希望するプラットフォームに適したさまざまな形式で生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな製品デモを作成

.

AIビデオを使用して、インパクトのある製品デモやアプリ機能のハイライトを迅速に制作し、オーディエンスの注目を集め、エンゲージメントを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは何に使われますか？

HeyGenは、テキストからリアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。マーケティング、トレーニング、製品説明のために、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

HeyGenはどのようにしてアプリウォークスルービデオを効率的に作成できますか？

HeyGenは、スクリプトを話すAIアバターを使った高品質なビジュアルガイドに変換することで、アプリウォークスルービデオの作成を簡素化します。直感的なスクリプトからビデオメーカーと事前に構築されたテンプレートが、全体の制作プロセスを簡単にします。

HeyGenビデオでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはカスタムアバターの作成や、ブランドの独自の色やロゴを適用して一貫したブランディングを行うための広範なカスタマイズオプションを提供します。フルボディAIアバターを選択して、ビデオコンテンツを強化することもできます。

HeyGenは自動字幕と多言語をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、正確な字幕を自動生成します。この強力なテキストからビデオエディターは、幅広い言語をサポートしており、コンテンツをグローバルに関連性のあるものにします。