アバターウェルネスコーチングメーカー: パーソナライズされたAIコーチング

パーソナライズされたガイダンスを提供するカスタマイズされたAIウェルネスコーチを作成し、HeyGenのAIアバターでデジタルヘルスビジョンを実現します。

技術開発者とヘルステックスタートアップをターゲットにした90秒の魅力的なビデオを作成し、「リアルタイムインタラクティブ」な「AIアバターアプリ開発」の技術的利点を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、動的なUIモックアップとデータビジュアライゼーションを取り入れ、正確で情報豊富なナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、これらの高度な「AIアバター」を迅速にプロトタイプ化し、コンセプトの検証やピッチプレゼンテーションにどのように役立つかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業やウェルネスクリニック向けの1分間の企業説明ビデオを制作し、「カスタマイズ」と「個別指導」が「AIウェルネスコーチ」ソリューションを通じてどのように提供されるかを紹介します。美的感覚はプロフェッショナルで励みになるもので、多様なAIと人間のインタラクションのシナリオを特徴とし、穏やかで安心感のある音声スタイルを持ちます。HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」のシームレスな統合が、カスタマイズされたウェルネスコンテンツを作成するためにどのように役立つかを強調します。
サンプルプロンプト2
デジタルヘルス分野のコンテンツクリエイターとマーケティングチーム向けに、'ウェルネスコーチングビデオメーカー'の'コンテンツ作成'の容易さに焦点を当てた75秒の魅力的なデモを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは活気に満ち、エネルギッシュで、スプリットスクリーン効果とモーショングラフィックスを使用して迅速な編集を示し、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックと組み合わせます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、プロフェッショナルなウェルネスビデオを簡単に構築する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
研究者、革新者、投資家を対象にした2分間のインパクトのあるビジョナリーピースを作成し、「ホログラフィックAIアバター」とその「AIアバター」技術への統合の未来を探ります。ビジュアルナラティブは畏敬の念を抱かせ、やや投機的で、エーテルのようなホログラフィックプロジェクションとシームレスなデジタル環境を特徴とし、アンビエントで思索的な音楽スコアで強調されます。HeyGenの「AIアバター」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が、これらの高度なコンセプトをさまざまな表示媒体や概念実証ビデオにどのように適応させるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターウェルネスコーチングメーカーの仕組み

デジタル精度でウェルビーイングを向上させるパーソナライズされたガイダンスを提供する魅力的なAIウェルネスコーチをシームレスに設計し、展開します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選ぶか、ブランドのウェルネス哲学を体現するカスタムデジタルコーチを作成します。
2
Step 2
コーチングスクリプトを入力
ウェルネスコーチングスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。AIがスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、選択したアバターのために自然な音声に変換します。
3
Step 3
ビデオ体験をカスタマイズ
ロゴ、色、背景シーンなどのパーソナライズされたブランディング要素でビデオを強化し、ブランドコントロールを使用してデジタルヘルスプログラムに完全に一致させます。
4
Step 4
コーチを生成して共有
AIウェルネスコーチビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートし、プラットフォームへのシームレスな統合とオーディエンスとのエンゲージメントを実現します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなウェルネスガイダンスを提供

.

オーディエンスを元気づけ、動機づけるインスパイアリングなAIアバタービデオを作成し、パーソナライズされたガイダンスを提供し、ウェルビーイングへのポジティブなアプローチを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIウェルネスコーチの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの高度なAIアバターを活用することで、ユーザーがAIウェルネスコーチを簡単に開発できるようにします。このプラットフォームは、アバターウェルネスコーチングメーカーになるプロセスを簡素化し、デジタルヘルスイニシアチブにパーソナライズされたガイダンスをもたらします。

HeyGenはウェルネスコーチングのためのインタラクティブなAIアバターをどのように可能にしますか？

HeyGenの強力なAIアバターは、AI駆動のコーチングプラットフォームに統合でき、よりリアルタイムなインタラクティブ体験の基盤を築きます。HeyGenは高品質なビデオ生成に焦点を当てており、その出力は動的なウェルネスコーチングのための会話型AIシステムと互換性があります。

HeyGenはパーソナライズされたウェルネスアバターのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、さまざまなAIアバターやブランドコントロールを含むデジタルアバターのための広範なカスタマイズオプションを提供し、特定のニーズに合わせることができます。これにより、パーソナライズされたガイダンスが可能になり、ウェルネスアバターがブランドとメッセージを正確に表現し、効果的なウェルビーイングコミュニケーションを実現します。

HeyGenで魅力的なウェルネスコーチングビデオコンテンツを生成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはウェルネスコーチングビデオメーカーのリーダーであり、コンテンツ作成を非常に簡単にします。スクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、字幕を追加することで、高品質なウェルネスコンテンツを効率的に制作できます。