アバターウェルネスコーチングジェネレーター: パーソナライズされたAIトレーニング

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、パーソナライズされたトレーニングとリアルタイムのインタラクションを備えたAIウェルネスコーチを作成しましょう。

忙しいプロフェッショナルを対象に、AIウェルネスコーチが日常のルーチンをどのように革新できるかを45秒のビデオで発見してください。現代的でクリーンなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックとHeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で自信に満ちたAIボイスを特徴とし、バランスの取れた生活のためのクイックヒントを提供するさまざまなAIアバターを紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

フィットネス愛好家や個別のワークアウトプランを求める人々を対象にした、アバターウェルネスコーチングジェネレーターによる個別トレーニングで潜在能力を解放する60秒のダイナミックなビデオです。エネルギッシュで活気あるビジュアルとアップビートな音楽スコアを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能で作成されたモチベーショナルなボイスオーバーと画面上の字幕/キャプションを補完し、カスタマイズされたフィットネスの旅を描きます。
デジタルヘルスプロバイダーがエンゲージメントを向上させるために、この30秒の情報ビデオはアバターウェルネスコーチングジェネレーターの力を示します。プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、情報豊富なグラフィックと権威あるが親しみやすいナレーターを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートがどのように簡単に魅力的なコンテンツを作成し、クライアントを教育し、より健康的なコミュニティを育むかを強調します。
AIコンパニオンを通じてストレス管理とマインドフルネスの実践が簡単にアクセスできる世界を想像してください。この90秒のビデオは、メンタルウェルネスとセルフケアを求める個人向けに設計されています。穏やかなアンビエントミュージックと心地よい共感的なAIボイスを使用した静かでミニマリストなビジュアルを利用し、HeyGenのAIアバターが視聴者を短い瞑想とリラクゼーションエクササイズに導き、さまざまなプラットフォームでのアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターウェルネスコーチングジェネレーターの仕組み

AIを活用したウェルネスコーチを簡単に設計し、個別のガイダンスを提供し、健康的な習慣を促進し、全体的なウェルビーイングを向上させます。

1
Step 1
AIウェルネスアバターを作成
デジタルヘルスコーチを表現するための多様なAIアバターから選択し、インパクトのあるインタラクションのための独自のウェルネスアバターを確立します。
2
Step 2
個別のコーチングコンテンツを追加
スクリプトからのテキストビデオを使用して、個別のトレーニングのためのカスタマイズされたウェルネスガイダンスを入力し、自然で魅力的な会話型AI体験を可能にします。
3
Step 3
ブランド化されたビジュアル要素を適用
ブランディングコントロールを利用して、ロゴや特定のカラーを組み込み、コーチをあらゆるデジタルヘルスプラットフォームにシームレスに統合します。
4
Step 4
魅力的なウェルネスコーチをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなフォーマットでAIウェルネスコーチを最終化し、リアルタイムのインタラクティブな展開と広範なリーチの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

健康教育を簡素化

複雑な健康情報を解明し、AIを活用した明確なウェルネス教育を提供することで、ヘルスケアリテラシーを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIウェルネスコーチやフィットネストレーナーの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを使用して、高度なAIウェルネスコーチやフィットネストレーナーを開発する力を提供します。私たちのプラットフォームは、個別のトレーニングとガイダンスを提供し、全体的なウェルビーイングを向上させるデジタルヒューマンの作成をサポートします。

ウェルネスアプリケーションにおけるHeyGenのAIアバターのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ロゴやカラーを統合するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、AIアバターがデジタルプレゼンスに合致するようにします。これにより、さまざまな企業ウェルネスパートナーシップに理想的な、完全にカスタマイズ可能なウェルネスコーチングソリューションが可能になります。

HeyGenのAIアバターは健康教育のためのインタラクティブなコミュニケーションを促進できますか？

はい、HeyGenのAIアバターはインタラクティブなコミュニケーションを促進し、クライアントを教育し、患者にライフスタイルガイダンスを提供するのを容易にします。彼らは健康的な習慣やマインドフルネスの実践についての継続的な教育を提供し、エンゲージメントと患者満足度を向上させます。

HeyGenはAIを使用して魅力的なウェルネスコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ変換、ボイスオーバー生成、字幕/キャプションを完備して、魅力的なウェルネスコンテンツの作成を簡素化します。テンプレートとシーンを活用して、瞑想、ストレス管理、健康的な習慣などのトピックに関するビデオを迅速に制作できます。