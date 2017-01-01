アバター歓迎メッセージメーカー：簡単なAIビデオ作成
AIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされた歓迎ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやインフルエンサーに最適な、カスタムAIアバターを使った活気ある15秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。ビデオはダイナミックなビジュアルスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックとトレンドのエネルギッシュなボイスオーバーを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、プラットフォーム向けにスタジオ品質のビデオを迅速に生成します。
新入社員を企業環境に迎え入れることを目的とした、情報豊かな45秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、安心感のある明瞭なボイスオーバーで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、パーソナライズされたAIアバターで一貫したトーンのプロフェッショナルなビデオを作成し、ポジティブな初印象を与えます。
製品発売のための目を引く20秒のマーケティング広告を作成し、アニメーションでリアルな表情を持つAIアバターを特徴とします。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルで潜在顧客をターゲットにし、説得力のあるバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドアイデンティティを構築し、スケールで魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenでカスタムAIアバターを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenでは、独自の画像をアップロードするか、多様なライブラリから選択することでカスタムAIアバターを作成できます。その後、外見や衣装をパーソナライズし、デジタルクローンがブランドやメッセージを完璧に表現するようにします。
HeyGenのテキストからビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなビデオの生成がシームレスです。スクリプトを追加するだけで、先進的なAIボイスアクターテクノロジーを搭載したテキスト-to-ビデオエディターが、自然な音声オーバーを伴う魅力的なトーキングヘッドビデオに変換します。
HeyGenは私のオーディエンス向けにパーソナライズされたビデオメッセージを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、アバター歓迎メッセージやスクロールを止めるソーシャルメディアコンテンツなど、パーソナライズされたビデオメッセージの作成に最適です。私たちのプラットフォームは、マーケティング広告、セールスビデオ、またはウェブサイトの歓迎メッセージに理想的な、スケールで魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。
HeyGenはAIアバタービデオに複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範な言語をサポートしており、世界中の多様なオーディエンス向けにプロフェッショナルなAIアバタービデオを制作できます。私たちの先進的なAIボイスアクターテクノロジーは、140以上の言語でメッセージを明確かつ効果的に届けます。