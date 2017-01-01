アバター歓迎メッセージメーカー：簡単なAIビデオ作成

AIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされた歓迎ビデオを簡単に作成します。

新しい訪問者を対象にした、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターを特徴とする、温かい30秒のウェブサイト歓迎メッセージを作成してください。ビジュアルスタイルは招待的で清潔感があり、明瞭で落ち着いた音声ナレーションを含めてください。HeyGenのAIアバター機能を活用して、ユーザーエンゲージメントを高め、挨拶の取り組みを効果的に拡大するパーソナライズされたビデオメッセージを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやインフルエンサーに最適な、カスタムAIアバターを使った活気ある15秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。ビデオはダイナミックなビジュアルスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックとトレンドのエネルギッシュなボイスオーバーを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、プラットフォーム向けにスタジオ品質のビデオを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
新入社員を企業環境に迎え入れることを目的とした、情報豊かな45秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、安心感のある明瞭なボイスオーバーで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、パーソナライズされたAIアバターで一貫したトーンのプロフェッショナルなビデオを作成し、ポジティブな初印象を与えます。
サンプルプロンプト3
製品発売のための目を引く20秒のマーケティング広告を作成し、アニメーションでリアルな表情を持つAIアバターを特徴とします。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルで潜在顧客をターゲットにし、説得力のあるバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドアイデンティティを構築し、スケールで魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター歓迎メッセージメーカーの使い方

話すAIアバターで魅力的でパーソナライズされたビデオ歓迎メッセージを簡単に作成します。挨拶をどのプラットフォームでも記憶に残る体験に変えましょう。

1
Step 1
アバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選ぶか、自分の画像をアップロードして、ブランドに共鳴するデジタルクローンを作成します。
2
Step 2
スクリプトを追加
歓迎メッセージのスクリプトを入力または貼り付けるだけです。私たちのテキスト-to-ビデオエディターは、グローバルなオーディエンス向けに複数の言語をサポートしています。
3
Step 3
声を選ぶ
AIボイスアクターの幅広い選択肢から、望むトーンに完璧にマッチする声を選び、自然な音声オーバー生成で歓迎メッセージを届けます。
4
Step 4
ビデオを生成
ワンクリックで、プロフェッショナル品質のビデオ歓迎メッセージを生成し、ウェブサイト、ソーシャルメディア、またはパーソナライズされたアウトリーチに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員＆チームのオンボーディングを効率化

一貫性のある魅力的なAIアバタービデオで新入社員を歓迎し、組織へのスムーズでパーソナライズされた導入を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenでカスタムAIアバターを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenでは、独自の画像をアップロードするか、多様なライブラリから選択することでカスタムAIアバターを作成できます。その後、外見や衣装をパーソナライズし、デジタルクローンがブランドやメッセージを完璧に表現するようにします。

HeyGenのテキストからビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなビデオの生成がシームレスです。スクリプトを追加するだけで、先進的なAIボイスアクターテクノロジーを搭載したテキスト-to-ビデオエディターが、自然な音声オーバーを伴う魅力的なトーキングヘッドビデオに変換します。

HeyGenは私のオーディエンス向けにパーソナライズされたビデオメッセージを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、アバター歓迎メッセージやスクロールを止めるソーシャルメディアコンテンツなど、パーソナライズされたビデオメッセージの作成に最適です。私たちのプラットフォームは、マーケティング広告、セールスビデオ、またはウェブサイトの歓迎メッセージに理想的な、スケールで魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。

HeyGenはAIアバタービデオに複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenは広範な言語をサポートしており、世界中の多様なオーディエンス向けにプロフェッショナルなAIアバタービデオを制作できます。私たちの先進的なAIボイスアクターテクノロジーは、140以上の言語でメッセージを明確かつ効果的に届けます。