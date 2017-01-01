アバターウェルカムメッセージジェネレーター: 魅力的なイントロを作成
魅力的でパーソナライズされたウェルカムメッセージを簡単に作成。スクリプトからのテキストビデオ機能で、あなたのアイデアを魅力的なイントロに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップ向けの45秒の製品デモをデザインし、話すAIアバターが新機能を現代的で情報豊富、かつダイナミックなビジュアルスタイルで説明します。HeyGenが提供するシームレスなボイスオーバー生成を強調し、複雑な概念を明確かつ簡潔に説明できることを示してください。
コンテンツクリエイター向けに、カスタムアバターを使用して会社の旅を温かみのあるシネマティックなビジュアルとオーディオスタイルで語る、60秒のインスピレーションあふれるブランドストーリービデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーンがクリエイティブプロセスを簡素化し、プロフェッショナルなストーリーテリングを可能にする方法を示してください。
eコマースビジネス向けに、AIアバターが特別なプロモーションを発表する30秒の活気あるマーケティングメッセージを生成し、エネルギッシュなビジュアルと簡潔なデリバリーを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでビデオを最適化する方法を説明してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
AIアバターを使ったコンテンツ作成においてHeyGenが提供する利点は何ですか？
HeyGenは、話すAIアバターを使用して魅力的なビデオを簡単に生成することができます。マーケティングメッセージ、ウェブサイトのウェルカムメッセージ、製品デモなど、さまざまなクリエイティブな用途にパーソナライズされたAIアバターを作成し、コンテンツ作成プロセスを効率的に変革します。
HeyGenを使ってスタジオ品質のビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenを使用すると、スタジオ品質のビデオを生成するプロセスはシンプルで直感的です。スクリプトを追加し、声を選択するだけで、HeyGenの高度なテキストビデオジェネレーターがコンテンツを生き生きとさせ、あらゆるプラットフォームに対応した洗練されたビデオを制作します。
HeyGenを使ってブランドを反映したカスタムアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは本当にカスタムなアバターを作成することができ、ブランドアイデンティティに合ったパーソナライズされたAIアバター体験を提供します。自分の画像をアップロードしてAIアバターをさらにパーソナライズし、ブランドの一貫性を確保することも可能です。
HeyGenはアバターウェルカムメッセージでどのようにウェブサイトを強化できますか？
HeyGenのアバターウェルカムメッセージジェネレーターは、フレンドリーな話すAIアバターを提供することでウェブサイトを大幅に強化できます。プロフェッショナルなAI声優を使用して、動的でパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成し、訪問者にとってよりインタラクティブで魅力的なサイトにします。