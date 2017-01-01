アバターボランティアトレーニングメーカー: 魅力的なAIビデオを作成

魅力的なAIアバターを使用してボランティアのトレーニング体験を作成し、オンボーディングを効率的で記憶に残るものにします。

新しい非営利団体の新規採用者向けに、1分間のボランティアオンボーディングビデオを作成してください。親しみやすいカスタムAIアバターが初期ステップを案内し、温かく招かれるようなビジュアルスタイルと安心感のある明瞭なAIボイスを組み合わせ、HeyGenのAIアバターを使って魅力的なAIビデオを簡単に作成できることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なボランティア向けに、新しいタスク特化型システムアップデートを説明する90秒の技術トレーニングモジュールを開発してください。このビデオは、画面上のテキストオーバーレイと正確なAIボイスアクターを使用した明確な指導スタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使ってコンテンツを効率的に生成することを強調します。
サンプルプロンプト2
潜在的なボランティアを引き付けることを目的とした45秒のプロモーション作品を制作し、コミュニティサービスのやりがいのある側面を紹介します。ビデオのスタイルは、活気に満ちた音楽とポジティブなイメージのクイックカットを使用してダイナミックで高揚感のあるものにし、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用してインパクトのあるメッセージを作成します。
サンプルプロンプト3
多様な視聴者に対応するため、2分間のグローバルボランティアプログラムの紹介ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションには、異なる背景を持つ様々なAIアバターが登場し、マルチリンガル対応を考慮した明確で同期された字幕/キャプションがサポートされ、HeyGenのツールで達成可能なグローバルなリーチを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターボランティアトレーニングメーカーの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的なボランティアトレーニングビデオを簡単に制作し、スクリプトを動的でアクセス可能なコンテンツに変換して効率的なオンボーディングを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、トレーニングコンテンツをエディターに直接書き込むか貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ生成機能により、書かれた資料が自動的に音声対話に変換され、ボランティアトレーニングの明確で一貫した基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なコレクションから使用可能なAIアバターを選ぶか、カスタムAIアバターをアップロードします。このバーチャルプレゼンターがメッセージを伝え、ボランティアに響く魅力的なAIビデオを作成し、オンボーディング体験を向上させます。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を追加
関連する画像、ビデオ、背景音楽を豊富なメディアライブラリから取り入れて、ビデオのインパクトを高めます。すべての音声コンテンツに自動字幕/キャプションを生成し、ボランティアトレーニングが包括的であることを保証します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
組織のロゴや色を含むブランディングコントロールを使用してトレーニングビデオを仕上げます。完成したら、高品質のボランティアトレーニングビデオをエクスポートし、学習管理システムへの配信と統合の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なボランティア指示を明確化

AIアバターを活用して、複雑な手順、安全ガイドライン、または倫理的シナリオをボランティアに明確に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオメーカーのコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトを魅力的なAIビデオに変換し、リアルなAIアバターと表現力豊かなAIボイスアクターを提供する強力なAIトレーニングビデオメーカーです。自動的に字幕/キャプションを追加し、効果的なボランティアオンボーディングや様々な企業トレーニングビデオのアクセシビリティを向上させます。

HeyGenはパーソナライズされたボランティアオンボーディングや一般的なトレーニングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートとカスタムAIアバターのオプションを備えた多用途なAIトレーニングビデオメーカーを提供します。これにより、ボランティアオンボーディング、従業員トレーニングビデオ、その他の特定の指導ニーズに合わせた非常に魅力的なAIビデオを制作することができます。

HeyGenではAIアバターとビデオブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールとカスタムAIアバターの作成機能を提供し、トーキングAIアバターとビデオが組織のブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。直感的なテキストからビデオへのエディターを使用して、すべてのビジュアルおよびオーディオ要素を詳細にパーソナライズできます。

HeyGenはグローバルリーチと効率的なビデオ管理のための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力な多言語対応機能と自動生成された字幕/キャプションを提供し、AIを活用したビデオがグローバルな視聴者に届くようにします。作成プロセスを効率化するだけでなく、HeyGenはLMS統合をサポートし、魅力的なAIビデオの効率的な配信と管理を可能にします。