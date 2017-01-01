ボランティアトレーニングビデオジェネレーター：エンゲージメントを高め、コストを削減
カスタマイズ可能なテンプレートで魅力的なボランティアトレーニングを迅速に生成し、時間を節約し、全体的なオンボーディング体験を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
大企業の人事およびトレーニングマネージャーを対象にした90秒のビデオを開発し、HeyGenがどのように効果的なトレーニングコンテンツを生成し、コスト削減を達成できるかを強調します。モダンでクリーンな視覚スタイルを提示し、多様なAIアバターを伴い、スクリプトからのテキストからビデオへの自信に満ちたナレーションを生成します。
グローバルなeラーニング開発者向けに2分間の指導ビデオを制作し、多言語コンテンツを多様なトレーニングプログラム向けに簡単に作成できることを紹介します。視覚的な美学はダイナミックでグローバルなテーマを持ち、権威あるAIナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して広範なアクセス性を確保します。
小規模ビジネスオーナー向けに45秒のプロモーションビデオをデザインし、オンボーディング体験を向上させるためのカスタマイズ可能なテンプレートの力を示します。このビデオは明るく、ユーザーフレンドリーな視覚スタイルを採用し、エネルギッシュなナレーションを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンの要素を使用して迅速なセットアップを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIテキストからビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトから直接リアルなビデオを生成できるようにすることで、ビデオ作成を効率化します。高度なAIテキストからスピーチへの技術を活用し、自然なナレーションとリアルなAIアバターを提供します。これにより、魅力的なトレーニングプログラムやeラーニングモジュールの制作が非常に効率的になります。
HeyGenはカスタマイズ可能なアバターを使用してプロフェッショナルトレーニングビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なアバターを提供する優れたボランティアトレーニングビデオジェネレーターであり、リアルな人間のアバターを含めてコンテンツを強化します。高品質な企業トレーニングビデオを簡単に作成し、パーソナライズされたビジュアルでオンボーディング体験を向上させることができます。
HeyGenを使用した企業トレーニングの主なコスト削減の利点は何ですか？
HeyGenは、企業トレーニングのビデオ作成において、費用のかかる機材、スタジオ、俳優の必要性を排除することで、コスト削減を大幅に推進します。効率的なテキストからビデオへのプロセスにより、迅速なコンテンツ生成が可能になり、プロフェッショナルな品質を維持しながら制作のオーバーヘッドを削減します。
HeyGenは多言語コンテンツをサポートし、アクセシビリティを向上させるために字幕を提供しますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツの作成を完全にサポートしており、トレーニングプログラムやビデオ作成をグローバルな視聴者にアクセス可能にします。また、すべての視聴者のアクセシビリティと理解をさらに向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動的に生成します。