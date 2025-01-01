アバタービデオツール：AIビデオを簡単に作成
リアルなAIアバターを生成して、魅力的なマーケティング、セールス、ソーシャルメディアビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象に、プロフェッショナルなコンテンツ作成の容易さを示す60秒の簡潔な説明ビデオを開発します。画面上のテキストが明確で、落ち着いた情報提供のナレーションを使用して視聴者をプロセスに導きます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して迅速なビデオ制作を実演し、アクセシビリティのために目立つ字幕を含め、AIビデオジェネレーターの効率性を強調します。
インフルエンサーやブランドストーリーテラー向けに、視覚とテキストだけで短くてインパクトのある物語を語る30秒のソーシャルメディアストーリーを想像してください。ビデオは映画的で感情的に響くビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して印象的なイメージを提供し、スクリプトから生成された心のこもったボイスオーバーと組み合わせます。テキストからビデオへのAIが提供するクリエイティブな自由に焦点を当て、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適なプレゼンテーションを確保します。
eコマースビジネスやスタートアップを対象に、新機能への興奮を生み出すための20秒の製品発表ビデオを迅速に作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気があり、現代的でエネルギッシュにし、AIアバターが主要な利点を直接かつダイナミックに紹介します。HeyGenのAIアバター生成機能と事前にデザインされたテンプレートとシーンを組み合わせて、ブランドを効率的に紹介する洗練された注目を集めるクリップを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオ生成へのアプローチは何ですか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとしてビデオ作成を再定義し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバター、さまざまなテンプレート、高度なテキストからビデオへのAIを使用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できるようにします。
HeyGenでリアルなAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバター生成ツールであり、非常にリアルで表現力豊かなAIアバターを作成できます。これらのリアルなAIアバターを多様なボイスオーバーでカスタマイズでき、HeyGenはコンテンツに効果的なアバタービデオツールとなります。
HeyGenのAIビデオツールを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIビデオツールを使用すると、マーケティングビデオ、セールスピッチ、説明ビデオ、魅力的なソーシャルメディア投稿など、さまざまなコンテンツを作成できます。豊富なテンプレートライブラリが、さまざまなビジネスニーズに合わせたクリエイティブプロセスを効率化します。
HeyGenはどのようにしてグローバルなコンテンツ作成を支援しますか？
HeyGenは多言語でのボイスオーバー生成機能を提供することで、グローバルなコンテンツ作成をサポートします。スクリプトを入力し、希望する言語のAIボイスを選択することで、さまざまなオーディエンスにインパクトのあるビデオメッセージを届けやすくなります。