小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の指導ビデオを想像してください。"アバタービデオメーカー"を使用して、どれほど簡単に魅力的なマーケティングコンテンツを生成できるかを紹介します。このビデオでは、HeyGenの"テンプレートとシーン"を活用して、プロフェッショナルな"AIアバター"が明確で自信に満ちたトーンで重要なビジネスコンセプトを説明する、洗練された外観を素早く組み立てます。

