アバタービデオメーカー: 魅力的なAIビデオを素早く作成
リアルなAIアバターで魅力的なビデオをデザインし、あらゆるプラットフォーム向けにダイナミックなコンテンツを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインプレゼンスを向上させたいコンテンツクリエイターを対象にした、エネルギッシュな30秒の"ソーシャルメディア"ティーザーをデザインしてください。このビデオでは、HeyGenのような"AIビデオジェネレーター"の効率性を強調し、"スクリプトからのテキスト-ビデオ"機能を使用して、視覚的に魅力的なフックを生き生きとさせ、視聴者に自分で試してみるよう促します。
マーケティング専門家を対象にした、洗練された60秒の製品発表ビデオを視覚化してください。新製品の利点を紹介する非常に"リアルなAIアバター"をフィーチャーします。視覚スタイルはミニマリスティックでモダンであり、製品を強調し、アバターがHeyGenの正確な"ボイスオーバー生成"機能を使用して説得力のあるメッセージを届け、影響力のある"マーケティングビデオ"に最適です。
個人ブランドをユニークなコンテンツで強化したい人に最適な、風変わりな15秒の"UGC"スタイルのショートを制作してください。このビデオでは、カスタムデザインの"AIアバター"がミニスポークスパーソンとして登場し、"AIアバタージェネレーター"を使用して迅速に作成され、クイックなヒントやポジティブなアファメーションを提供します。視覚スタイルは遊び心があり、共有しやすく、HeyGenの"AIアバター"機能を活用してテキストベースのメッセージに個性を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIアバタービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストスクリプトから直接プロフェッショナルで魅力的なAIアバタービデオを簡単に作成できます。幅広いリアルなAIアバターから選択し、HeyGenがあなたの言葉を自然なリップシンクで魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenのAI機能を使って多様なビデオコンテンツを簡単に生成できますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに多様なビデオコンテンツを簡単に生成できます。豊富なテンプレートライブラリを活用して、ダイナミックなマーケティングビデオから魅力的なソーシャルメディアコンテンツまで、効率的にクリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenは個人ブランド向けのカスタムAIアバターをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、個人ブランドや企業イメージを完璧に表現するカスタムAIアバターを作成する力を提供します。この機能により、すべてのビデオプロジェクトでユニークで一貫したビジュアル表現が可能になり、メッセージをより効果的で認識しやすくします。
HeyGenのテキストをAIビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenはテキストをAIビデオに変換するプロセスを簡素化します。直感的なテキスト-ビデオAIジェネレーターを使用してスクリプトを入力し、AIアバターを選択し、リアルなボイスオーバーと表情豊かな動きを備えた高品質のビデオを生成します。