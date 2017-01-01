新規ユーザー向けに、簡潔な1分間のインストラクションビデオを作成し、「アバターユーザーガイドビデオジェネレーター」としてのクイックウォークスルーを提供します。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトをどのようにして洗練されたビデオに変換するかを示します。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、フレンドリーで明確なナレーションが視聴者をステップバイステップでインターフェースを通じて案内します。

ビデオを生成